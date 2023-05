AMD Radeon RX 7900 XTX - overclocker sprawił, że karta niemalże dogoniła układ NVIDIA GeForce RTX 4090

Karty graficzne AMD, choć zazwyczaj korzystniej wycenione, wydajnością odstają od najlepszych układów NVIDII. Pewien użytkownik Reddita postanowił jednak uwolnić ukryty potencjał GPU Radeon RX 7900 XTX. Za sprawą przeprowadzonych modyfikacji, układ z rodziny RDNA 3 mocno zbliżył się do GeForce RTX 4090. Rezultat należy uznać za imponujący, biorąc pod uwagę różnicę cenową pomiędzy propozycjami obu firm. Minusem jest olbrzymi pobór mocy.

Użytkownik Reddita zmodyfikował kartę graficzną ASUS TUF Radeon RX 7900 XTX, dzięki czemu dogoniła ona w benchmarkach znacznie droższy układ NVIDIA GeForce RTX 4090. Trzeba się jednak w takim przypadku liczyć z poborem mocy na poziomie 700 W.

Karta AMD ma znaczące ograniczenia w zakresie poboru mocy. Ich zniesienie jest jednak możliwe, co udowodnił użytkownik Reddita o pseudonimie jedi95. Postanowił on zmodyfikować swój układ ASUS TUF Radeon RX 7900 XTX, znosząc tym samym wspomniany limit. Posłużył się w tym celu mostkiem ElmorLabs EVC2SE, który podłączył do magistrali I2C znajdującej się na karcie graficznej. Umożliwiło to regulację poboru mocy za pomocą specjalnej aplikacji. Rezultat okazał się imponujący. Możliwe było uzyskanie szczytowego taktowania GPU na poziomie 3467 MHz oraz średniej 3333 MHz. Dla porównania, standardowe taktowanie boost w ASUS TUF Radeon RX 7900 XTX OC wynosi 2565 MHz.

Odblokowanie karty przełożyło się oczywiście na wyniki układu w programie 3D Mark. W teście Time Spy uzyskano 38 725 punktów. Jest to rezultat zauważalnie wyższy niż w przypadku referencyjnej wersji GeForce RTX 4090 (36 207 punktów). W Time Spy Extreme było to 19 137 punktów. Karta NVIDII osiąga w nim około 19 500 punktów. Oznacza to, że wyniki obu GPU są bardzo zbliżone. Niestety dużym minusem pozostaje w takim przypadku pobór mocy przez Radeona. W szczytowym momencie wyniósł on bowiem 696 W, a całość wymagała do chłodzenia odpowiedniego bloku wodnego.

Modyfikacja Radeona RX 7900 XTX to bardziej sztuka dla sztuki, ponieważ tak wysoki pobór mocy jest nie do zaakceptowania. Co prawda karta zbliżyła się do rezultatów uzyskiwanych przez topowy układ NVIDII (co jest niemałym osiągnięciem, biorąc pod uwagę różnice cenowe), ale wątpliwe, by ktoś chciał realnie użytkować sprzęt w takich okolicznościach. Dużym znakiem zapytania jest także stabilność pracy. Choć karcie udało się przebrnąć przez testy 3D Mark, nie ma żadnej gwarancji, że na dłuższą metę będzie funkcjonowała poprawnie. Pokazuje to jednak, jaki potencjał ukryty jest w układach RDNA 3, jeśli porzuci się na chwilę limity poboru mocy.

Źródło: PC Gamer, Reddit