Test karty graficznej Zotac GeForce RTX 4070 AMP AIRO - Solidny niereferent z pięcioletnią gwarancją

Kilka miesięcy wcześniej miałem okazję testować kartę graficzną Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO, absolutnie topową konstrukcję za astronomiczne pieniądze, natomiast dzisiaj na warsztat wziąłem podobny model ze znacznie niższego szczebla. Zotac GeForce RTX 4070 AMP AIRO to konstrukcja wykonana w podobny sposób, jednak o niższej wydajności, zdecydowanie mniejsza oraz oczywiście odczuwalnie tańsza. Na szczęście producent nie zmienił korzystnej polityki, pozwalając po rejestracji wydłużyć standardowy okres gwarancyjny do pięcioletniego, co wyróżnia markę na arenie międzynarodowej. Jak prezentują się pozostałe elementy składowe Zotac GeForce RTX 4070 AMP AIRO?

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 bazuje na architekturze Ada Lovelace, która przeszła szereg usprawnień względem Ampere napędzającego serię GeForce RTX 3000. Przede wszystkim dołożono znacznie więcej pamięci Cache L2, przebudowano bloki GPC, wprowadzono jednostki Tensor 4. generacji oraz jednostki RT 3. generacji. Celem nadrzędnym producenta było zmaksymalizowanie wydajności śledzenia promieni i usprawnienie techniki DLSS. Właśnie tutaj dokonano najpoważniejszych modyfikacji, bowiem DLSS 3 będzie nie tylko upscalować obraz, ale również zwielokrotniać ilość klatek animacji niwelując jednocześnie bottleneck za strony procesora. DLSS 3 działa jednak wyłącznie na układach Ada Lovelace, ponieważ wymaga nowych jednostek obliczeniowych zintegrowanych w Tensorach 4. generacji. Zastosowano również 5 nm litografię TSMC pozwalającą upchnąć 2,5x więcej tranzystorów na zbliżonej powierzchni, a dodatkowo uzyskać wysokie taktowania. Względem poprzedników można oczekiwać 60-70% wzrostu wydajności w rasteryzacji, nawet 100% w śledzeniu promieni oraz 100-400% w DLSS.

Zotac GeForce RTX 4070 AMP AIRO jest topowym modelem w ofercie producenta, który względem konkurencji wyróżnia się możliwością rozszerzenia standardowej gwarancji do 5-letniej.

Karty graficzne Zotac AMP AIRO to najwyżej pozycjonowane modele w ofercie producenta, którym w mocniejszych odmianach towarzyszy jeszcze dopisek Extreme, jakiego w recenzowanym przypadku akurat zabrakło. Chociaż AMP AIRO i Trinity wyglądają podobnie, obydwa posiadają przecież systemy chłodzenia z trzema wentylatorami, to pierwszym zafundowano zdecydowanie mocniejsze coolery. Większa jest powierzchnia radiatorów, a także średnica wszystkich wentylatorów, automatycznie przekładających na skuteczność chłodzenia. Zotac GeForce RTX 4070 AMP AIRO dodatkowo doprawiono bardziej efektownym podświetleniem. Finalnie, to właśnie testowana seria fabrycznie pracuje również z wyższymi zegarami układu graficznego, zyskując kilka procent wydajności względem Founders Edition oraz podstawowych niereferentów. Ogromnym atutem kart graficznych Zotac jest również możliwość rozszerzenia standardowej 3-letniej gwarancji do 5-letniej, którą możemy aktywować po rejestracji zakupu na stronie producenta (trzeba tego dokonać 28 dni od daty zakupu).

RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 4070 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD102 AD103 AD104 AD104 Litografia 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm Rozmiar rdzenia 608 mm² 379 mm² 295 mm² 295 mm² Tranzystory 76 mld 46 mld 36 mld 36 mld Jednostki SP 16384 9728 7680 5888 Jednostki TMU 512 304 240 184 Jednostki ROP 192 112 80 64 Jednostki RT 128 76 60 46 Jednostki Tensor 512 304 240 184 Taktowanie bazowe 2235 MHz 2205 MHz 2310 MHz 1920 MHz Taktowanie boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz 2475 MHz Taktowanie pamięci 21200 MHz 22400 MHz 21000 MHz 21000 MHz Ilość pamięci 24 GB 16 GB 12 GB 12 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit 192-bit Przepustowość 1020 GB/s 717 GB/s 505 GB/s 505 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 450 W 320 W 285 W 200 W Cena startowa 1599 USD 1199 USD 799 USD 599 USD

NVIDIA GeForce RTX 4070 bazuje na układzie graficznym AD104, który znacznie okrojono względem chipu stosowanego w GeForce RTX 4070 Ti, będącego już mniejszą połówką NVIDIA GeForce RTX 4090. Liczba tranzystorów oraz powierzchnia rdzenia pozostały niezmienione, jednak urządzenie dysponuje 5888 procesorami CUDA, 184 jednostkami teksturującymi, 64 jednostkami renderującymi, 46 jednostkami RT oraz 184 jednostkami Tensor. Oznacza to blisko 25% redukcję podstawowych zasobów mających bezpośrednie przełożenie na wydajność. Różnica między GeForce RTX 3070 i GeForce RTX 3070 Ti była zdecydowanie mniejsza, ale NVIDIA chyba dostrzegła, że niektóre modele generacji 3000 sąsiadowały zbyt blisko siebie. Dodatkową ciekawostką pozostaje, że poprzednik pod względem ilości jednostek ma niemal identyczną specyfikację rdzenia (5888 / 184 / 96 / 46 / 184) - GeForce RTX 3070 posiada jednak 96 ROP, natomiast jego następca zaledwie 64 ROP. Wspólnym mianownikiem GeForce RTX 4070 i 4070 Ti pozostał podsystem pamięci oferujący 12 GB GDDR6X na 192-bitowej magistrali.