Steam - wyniki ankiety sprzętowej wracają do normy po anomalii, którą zanotowano w zeszłym miesiącu

W zeszłym miesiącu informowaliśmy o zaskakujących rezultatach wyników ankiety sprzętowej Steam za marzec. Uwagę zwracał zwłaszcza bardzo dobry wynik układu NVIDIA GeForce RTX 3060, który zajął pierwszą pozycję. Duży spadek zanotował z kolei Windows 11. Wiele wskazuje na to, że popełniono jakiś błąd w obliczeniach, ponieważ wyniki za kwiecień są dużo bardziej zbliżone do rezultatów uzyskiwanych w poprzedzających marzec miesiącach.

Opublikowano wyniki ankiety sprzętowej Steam za kwiecień 2023 roku. Nastąpiła korekta niemal we wszystkich kategoriach. Wiele wskazuje zatem na to, że do marcowych wyników wkradł się jakiś błąd.

Firma Valve nie przyznaje, że dane za zeszły okres były obarczone błędem, ale wiele na to wskazuje. Kwietniowe wyniki ankiety przynoszą spadek udziałów karty GeForce RTX 3060 do 4,66%. To wynik gorszy o ponad 6 punktów procentowych niż w marcu, co przekłada się na trzecią pozycję. Na tron wrócił układ GeForce GTX 1650 z udziałami na poziomie 6,19%. Oznacza wzrost o 2,15 punktu procentowego. Druga pozycja należy do GeForce GTX 1060, a nie jak przed miesiącem do GeForce RTX 2060. Ten pierwszy może pochwalić się udziałami na poziomie niemal 5%. Drugi jest posiadany przez 4,45% przebadanych osób. Z pewnością ciekawe jest także wyróżnienie mobilnej wersji GeForce RTX 3060, która uplasowała się na czwartej lokacie z wynikiem 4,51%. Posiadacze kart graficznych z serii GeForce RTX 4000 stanowią nadal bardzo niewielki odsetek biorących udział w ankiecie.

Korekta nastąpiła także w przypadku systemów operacyjnych, których statystyki są obecnie zbliżone do tych z lutego. W porównaniu z marcem, udziały Windows 10 w wersji 64-bitowej obniżyły się o ponad 12 punktów procentowych i wynoszą obecnie 63,51%. Zbliżony wzrost zanotował z kolei Windows 11, który posiada 34,64% przebadanych użytkowników. Pozostałe systemy operacyjne stanowią margines. Duże przetasowania nastąpiły również w przypadku procesorów, gdzie Intel stracił około 9 punktów procentowych. Tyle samo zyskała firma AMD. Udziały na rynku to odpowiednio 67,14% i 32,84%. Uwagę zwraca także bardzo duży spadek (o ponad 12 punktów procentowych) odsetka osób posiadających 6-rdzeniowe procesory.

Spekuluje się, że duży wpływ na wyniki ankiety z zeszłego miesiąca miał napływ chińskojęzycznych graczy. Choć może to częściowo tłumaczyć anomalię, to wydaje się, że chińskie standardy sprzętowe są jednak raczej poniżej GeForce RTX 3060, chyba że z jakiegoś powodu przebadano duży odsetek chińskich posiadaczy tego GPU. Teorię tę może potwierdzać spadek o prawie 27 punktów procentowych odsetka osób posługujących się tym językiem. Wpływ prawdopodobnie miał też jakiś inny czynnik, ale informacje na ten temat posiada zapewne tylko Valve. Całe zamieszanie podkopuje nieco wiarę w rzetelność udostępnianych przez amerykańską firmę danych. Pozostaje obserwować, jak sytuacja rozwijała się będzie w nadchodzących miesiącach.

Źródło: Steam