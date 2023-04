Microsoft może opracować specjalny tryb Windowsa 11 dostosowany pod przenośne konsole tj. Steam Deck

Od czasu debiutu samego Steam Decka minął już ponad rok i na rynku zdążyło się już pojawić bardzo wiele podobnych handheldów. Sporo z nich zostało opartych na systemie Windows, z kolei na innych gracze instalowali go na własną rękę. Jednak co tu dużo mówić: nie jest on przystosowany do obsługi przenośnych komputerów małego formatu. Niedługo może się to zmienić, bowiem pracownicy Microsoftu już od jakiegoś czasu pracują nad rozwiązaniem tego problemu.

Obsługa Windowsa na małych handheldach nie należy do zbyt przyjemnych doświadczeń. Jednak dzięki pracownikom Microsoftu wkrótce ta sytuacja może się całkowicie odmienić.

Za sprawą użytkownika Twittera @_h0x0d_ światło dzienne ujrzał projekt z ubiegłorocznego maratonu programistycznego (Hackathon z września 2022 roku). Na udostępnionym materiale wideo narrator przedstawia problemy, jakie obecnie trapią wszystkie "mini komputery" pokroju Steam Decka, które posiadają zainstalowany system Windows, takie jak: brak obsługi kontrolera dla gier spoza Steam, niedostosowaną wirtualną klawiaturę czy też błędy w uruchamianych grach. Następnie dowiadujemy się, że wspomniani pracownicy Microsoftu starają się opracować specjalny tryb nazwany "Windows Handheld Mode", w którym interfejs zdaje się być idealnie dopasowany pod wspomniane handheldy, a także rozwiązuje wszystkie obecne niedogodności.

Zobaczyć możemy również pracę Dorothy Feng, będącą starszą projektantką UX (User Experience) w Microsofcie, na której widoczny jest program uruchamiający (launcher) gry ze Steama, Game Passa, EA Play, Epic Games Store oraz innych platform. Sama klawiatura oraz nawigowanie (w tym wysuwany pasek zadań) po systemie zostało specjalnie dostosowane pod Steam Decka. Cały projekt co prawda był na bardzo wczesnym etapie, ale pomyślnie zainstalowano odpowiednie sterowniki oraz usługi, a system obsługiwany był sprzętowymi przyciskami. Wszystko, co zostało przedstawione na Hackathonie, wcale nie musi wejść w życie, jednak widząc obecną sytuację, w której to tworzonych jest coraz więcej handheldów (ASUS ROG Ally) Microsoft z pewnością nie będzie tylko bezczynnie na wszystko patrzeć.

Źródło: The Verge, Twitter