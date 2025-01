Steam opublikował nowe wyniki ankiety sprzętowej. Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 stopniowo zyskują na popularności

Steam regularnie przeprowadza wśród swoich użytkowników zautomatyzowane ankiety sprzętowe. Uzyskane w ten sposób rezultaty są następnie publikowane. Dzięki temu wiemy, jakie są standardy sprzętowe wśród osób korzystających z platformy Valve. Opublikowano właśnie wyniki dotyczące marca bieżącego roku. Choć ścisła czołówka wykorzystywanych GPU niewiele się zmieniła, to można zauważyć stopniowy wzrost popularności kart NVIDIA GeForce RTX 4000.

Wyniki ankiety sprzętowej Steam pokazują, że wzrasta popularność niżej pozycjonowanych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000, pomimo sporej krytyki, z jaką ta generacja musiała się mierzyć.

Wyniki ankiety sprzętowej Steam od dawna nie pozostawiają wątpliwości, co do dominacji NVIDII na rynku kart graficznych. W marcu aż 78% przebadanych użytkowników posiadało układ tego producenta. 14,64% to udział AMD, a zaledwie 7,24% Intela. Według tych danych, najpopularniejszą kartą graficzną jest GeForce RTX 3060. W minionym miesiącu korzystało z niej 6,92% badanych. W porównaniu do lutego odsetek ten wzrósł o 0,75 punktu procentowego. Drugie miejsce z wynikiem 4,1% należy do GeForce RTX 2060, a trzecie (4,07%) do niżej pozycjonowanego GeForce GTX 1650. To jednak rezultaty uzyskiwane przez karty graficzne Ada Lovelace zaczynają zwracać uwagę. W pierwszej dziesiątce znalazły się aż dwa takie układy: GeForce RTX 4060 (2,59%) oraz GeForce RTX 4070 (2,5%).

Wśród GPU firmy AMD królują nieustannie układy mobilne (rozbite na dwie pozycje: 1,98% i 0,91%), mający swoje lata Radeon RX 580 (0,83%) oraz nowszy Radeon RX 6700 XT (0,68%). Bardzo kiepsko nadal wypadają GPU bazujące na architekturze RDNA 3. Najpopularniejszy z nich, czyli Radeon RX 7900 XTX, zajął bardzo odległą pozycję z udziałem 0,34%. W przypadku układów graficznych Intela także oczywiście dominują rozwiązania mobilne: Iris Xe Graphics z udziałem 1,87% oraz Intel UHD Graphics z wynikiem 1,43% (plus szereg pozycji ujętych oddzielnie). W zestawieniu nie znalazły się żadne dedykowane karty graficzne tej firmy.

Większych różnic nie odnotowano w przypadku procesorów. 68,74% przebadanych korzysta z CPU Intela, 31,22% z jednostek AMD. Zmiany zamknęły się w okolicach wartości 0,8% na korzyść pierwszej z wymienionych firm. Najpopularniejsze są ciągle procesory sześciordzeniowe (35,69%), które stopniowo zyskują kosztem słabszych CPU. Za nimi znajdują się jednostki ośmiordzeniowe z udziałem 19,49%. Spadł za to nieco odsetek posiadaczy komputerów z 16 GB RAM. Jednak użytkownicy tacy, z wynikiem 47,7%, wciąż mocno dominują. Drugie miejsce należy do komputerów z 32 GB RAM (29,29%), których odsetek zwiększył się w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 2,1 punktu procentowego. Żadnych przetasowań nie odnotowano w przypadku systemów operacyjnych. Najpopularniejszy pozostaje Windows 10 64 bit, a drugie miejsce należy do Windowsa 11.

Źródło: Steam