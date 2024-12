EA dodaje sporo klasycznych gier do oferty na Steam. Wśród nich Command & Conquer oraz Dungeon Keeper

Firma Electronic Arts nie cieszy się dziś tak dobrą opinią, jak lata temu. Dużą zasługę ma w tym zmiana strategii i kierunku rozwoju, który zmierza w stronę mikropłatności i maksymalizacji zysków. Dawniej mogliśmy liczyć na naprawdę udane produkcje, które ukazały się pod szyldem tego wydawcy. Można wspomnieć choćby serię Dungeon Keeper, czy też Command & Conquer. Dobra wiadomość jest taka, że już teraz mamy możliwość ich wypożyczenia na platformie Steam.

Electronic Arts wprowadza na platformę Steam wiele dawnych produkcji, które do dziś cieszą się bardzo dobrą opinią. Wśród nich znajdziemy tytuły takie jak SimCity, Populous, czy też Dungeon Keeper.

Omówienie można zacząć od pozycji Command & Conquer The Ultimate Collection, czyli aż 12 tytułów ze znanej serii gier strategicznych czasu rzeczywistego, której początki sięgają roku 1995. To właśnie ta produkcja stała się wzorem dla innych, a o jej popularności może świadczyć fakt, że tylko w Wielkiej Brytanii pierwszego dnia sprzedano 100 tys. egzemplarzy. Aktualnie wszystkie z omawianych gier są objęte promocją, w której cena za cały pakiet wynosi 50 zł. Jeśli natomiast dawniej byliśmy fanami wznoszenia i zarządzaniami całymi miastami, to możemy się skłonić ku tytułowi SimCity 3000 Unlimited, który także trafił do oferty Steama.

Łącznie na platformie od Valve wprowadzonych zostało 9 nowych pozycji. Należą do nich także trzy gry z serii Populous, która ukazała się w 1989 roku. W tamtym czasie uważana była za małą rewolucję, a jej rozgrywka skupiała się na tym, że wcielaliśmy się w bóstwo, które prowadziło swoich wyznawców do walki z innymi bóstwami. Oczywiście nasze działania wpływały bezpośrednio na cały świat gry, a poniekąd także na ludzi. Oprócz tych produkcji na Steamie znajdziemy także Dungeon Keeper Gold i część drugą. Tytuł również należy do gatunku RTS, natomiast pozwala nam wcielić się w tytułowego "Strażnika Lochu", a nie najeźdźcę, jak w innych klasycznych rozwiązaniach. Wszystkie pozostałe produkcje wraz z ich cenami oraz linkami znajdziemy poniżej.

