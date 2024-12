Electronic Arts wykorzysta AI, aby nakłonić graczy do wydawania pieniędzy. Technologia już pomaga w tworzeniu serii EA Sports FC

„Sztuczna inteligencja” jest dziś wszechobecna, a z jej pokrewnych usług w dużej mierze korzysta także branża gier wideo. Technologia ta pozwala osiągnąć sporo rzeczy dużo szybciej i mniejszym kosztem, co też przekłada się na redukcję etatów w wielu firmach. Electronic Arts postanowiło podzielić się swoimi planami, co do wykorzystania AI w kwestii tworzenia swoich tytułów. Nowa strategia obejmuje większe zarobki, a przy okazji łatwiejszą produkcję gier.

Electronic Arts chce wykorzystywać „sztuczną inteligencję” do szybszego tworzenia gier wideo, a przy okazji liczy na dużo większe zarobki dzięki temu, że produkcje będą bardziej spersonalizowane pod wieloma względami.

O wszystkich nowościach możemy się dowiedzieć z wydarzenia zorganizowanego przez bank inwestycyjny Morgan Stanley, a więc tego samego, na którym Warner Bros. Discovery oficjalnie poinformowało o swojej nowej strategii, czyli skupianiu się na produkcjach mobilnych i free-to-play. Tym razem głos zabrał prezes Electronic Arts, a dokładniej Andrew Wilson. Opowiedział on o tym, że firma już teraz sporo zyskuje dzięki "sztucznej inteligencji". Podanych zostało kilka przykładów. Jeden z nich odnosił się do tworzenia wirtualnych stadionów w grach - dawniej zajmowało to przedsiębiorstwu pół roku, natomiast przy obecnym wykorzystaniu AI cały proces ukończono w sześć tygodni. Wilson ma nadzieję na to, że z czasem ten okres ulegnie jeszcze większemu skróceniu.

Kolejny przykład odnosił się do tego, że w grze FIFA 23 znalazło się łącznie 12 cykli animacji, które odpowiadają za sekwencje ruchowe wszystkich postaci. Przy najnowszej produkcji EA Sports 24, w której udział brała „sztuczna inteligencja”, osiągnięto 1200 cykli animacji, a więc bez porównania więcej. AI ma się przyczynić zarówno do wzrostu zainteresowania grami od EA (według Wilsona aż o 50%), jak i do tego, że na produkcjach firma zarobi większe kwoty, gdyż będą one teraz bardziej „spersonalizowane”, więc ludzie wydadzą od 10 do 20% więcej niż do tej pory. Na marginesie można wspomnieć, że nie tak dawno firma EA poinformowała o redukcji etatów o 5%, co przekłada się na zwolnienie aż 670 osób. Oczywiście jest to całkowicie logiczne z biznesowego punktu widzenia, gdzie liczą się tylko zyski, a nie konkretni ludzie. Natomiast działania podejmowane przez Electronic Arts z pewnością zauważymy niebawem również u kolejnych firm.

Źródło: TechRaptor