GeForce RTX 3060 wiecznie żywy? NVIDIA nie planuje kończyć produkcji swojej wysłużonej karty graficznej

NVIDIA kilka miesięcy temu wprowadziła do sprzedaży swoje średniobudżetowe karty graficzne oparte na architekturze Ada Lovelace, ale chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że niezbyt wiele przemawia za ich zakupem. Układy RTX 4060 i RTX 4060 Ti nie zachwycają wydajnością ani stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Wobec tego pozostaje nam przygotować się na dłuższą obecność w sklepach średniopółkowych modeli z zeszłej generacji.

Podaż kart graficznych GeForce RTX 3060 jest już zabezpieczona na pierwszy kwartał przyszłego roku, a niewykluczone, że układy te będą dostarczane jeszcze w drugim kwartale 2024 roku - wszystko zależy od zainteresowania partnerów tą jednostką.

Jak donosi serwis Board Channels, NVIDIA nie zamierza rezygnować z produkcji GeForce'a RTX 3060, hitowej karty z poprzedniej generacji. Zieloni podobno współpracują już z partnerami ws. wprowadzenia na rynek kolejnych modeli tej karty, które mają podobno kosztować nie więcej niż 2000 RMB (~282 dolary). Obecnie układ ten w wersji 12 GB sprzedawany jest w cenie od ok. 290 dolarów, dlatego można sądzić, że już niebawem dojdzie do obniżek cen. Warto zwrócić uwagę, że do obiegu trafił też RTX 3060 z 8 GB VRAM, który kosztuje jeszcze mniej.

Według najnowszych przecieków już teraz podaż GeForce'ów RTX 3060 jest zabezpieczona na pierwszy kwartał przyszłego roku, a niewykluczone, że układy te będą dostarczane jeszcze w drugim kwartale 2024 roku - wszystko zależy od zainteresowania tą jednostką. Tak czy siak, celem jest utrzymywanie jej ceny poniżej wspomnianego poziomu 2000 RMB i konkurowanie np. z wydanym niedawno Radeonem RX 6750 GRE. Pierwszą firmą, która dostosowała się do zaleceń NVIDII jest ONDA, która wydała niedawno 2-slotowy model RTX 3060 w cenie 1899 RMB (na zdjęciu powyżej). Jesteśmy bardzo ciekawi, jak sytuacja będzie przedstawiać się na naszym rynku.

