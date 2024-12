NVIDIA GeForce RTX 3080 20 GB oraz Radeon RX 580 16 GB - pokoparkowe karty zaczęły masowo pojawiać się w Chinach

Swego czasu w sieci pojawiało się sporo doniesień na temat możliwej premiery karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3080 w wariancie z 20 GB pamięci VRAM. Ostatecznie doczekaliśmy się podstawowej wersji z 10 GB oraz nieco bardziej rozbudowanego wariantu karty z 12 GB pamięci oraz nieco większą liczbą wszystkich jednostek obliczeniowych. Mimo wszystko co jakiś czas pojawiały się doniesienia, że karty GeForce RTX 3080 z 20 GB pojawiały się m.in. na farmach kryptowalut. Te ostatnie się skończyły (przynajmniej w dotychczasowym modelu), a to poskutkowało pojawieniem się nietypowych kart graficznych.

W Chinach zaczęły pojawiać się karty graficzne GeForce RTX 3080 20 GB oraz Radeon RX 580 16 GB. Zmodyfikowane modele kart pochodzą z rozwiązanych farm, gdzie kopało się kryptowaluty, głównie Ethereum.

W ostatnim czasie zwiększyła się częstotliwość wypuszczania do sprzedaży w Chinach zmodyfikowanych kart graficznych, które wykorzystywane były do kopania kryptowalut. Tym samym zaczęły pojawiać się nietypowe warianty kart graficznych, które nigdy oficjalnie nie były wprowadzane do sprzedaży. Powszechnie wiadomo, że takie kryptowaluty jak Ethereum, w przeszłości kopało się z wykorzystaniem przede wszystkim pamięci VRAM - im jej więcej tym lepiej. Stąd np. nieoficjalnie zwiększono w Chinach pojemność pamięci w takich kartach jak GeForce RTX 3080 oraz Radeon RX 580.

Some "3080 20G AI Blower" warehouse I found on Xianyu app pic.twitter.com/u1FRTe5Spc — I_Leak_VN (@I_Leak_VN) November 28, 2023

Co ciekawe, masowo sprzedawane karty graficzne tj. GeForce RTX 3080 20 GB oraz Radeon RX 580 16 GB są obecnie sprzedawane w Chinach głównie pod hasłem akceleratorów do obliczeń AI. Takie hasło obecnie nie jest z pewnością przypadkowe, ponieważ tematyka sztucznej inteligencji jest bardzo popularna, a to może z kolei pomóc w szybszym pozbyciu się niepotrzebnych już zapasów zmodyfikowanych kart graficznych przez chińskie firmy, posiadające w przeszłości farmy kryptowalut. Nawet jeśli karty wyglądają na pozór na nowe, przy ewentualnym zakupie należy pamiętać, że ryzyko szybszego zepsucia się takich kart będzie większe, tym bardziej że modele te były modyfikowane poza jakąkolwiek kontrolą ze stroną firm tj. NVIDIA czy AMD.

Źródło: VideoCardz, X @I_Leak_VN