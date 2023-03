NVIDIA krytycznie ocenia kryptowaluty. W przeciwieństwie do AI mają nie mieć żadnego pozytywnego wpływu na społeczeństwo

Ostatni boom kryptowalutowy miał bardzo negatywny wpływ na rynek konsumenckich kart graficznych. Górnicy, skuszeni wizją łatwego zarobku, zaczęli dokonywać hurtowych zakupów, doprowadzając do znacznego podniesienia cen GPU oraz zmniejszenia ich dostępności. Osoby, które dwa lata temu zamierzały ulepszyć posiadany zestaw komputerowy, musiały liczyć się z wydatkiem wynoszącym nawet trzykrotność pierwotnego MSRP. Okazuje się, że amerykański producent podziela krytyczne opinie na temat wirtualnych walut.

Według Michaela Kagana, dyrektora ds. technologii NVIDII, kryptowaluty nie mają pozytywnego wpływu na społeczeństwo, a duża moc obliczeniowa może zostać wykorzystana do znacznie bardziej pożytecznych projektów.

Warto przypomnieć, że NVIDIA podejmowała w przeszłości próby ograniczenia wpływu kryptowalut na rynek kart graficznych. W połowie 2021 r. do sklepów trafiły nowe wersje GPU wyposażone w zabezpieczenie LHR, które obniżało wydajność wykonywanych obliczeń, gdy wykryte zostało uruchomienie minera. Co więcej, zastosowana blokada nie miała znaczącego wpływu na działanie gier komputerowych. Producent opracował także osobne modele dedykowane wyłącznie górnikom, jednak te nie cieszyły się zbyt dużym zainteresowaniem ze względu na brak wyjść wideo, co znacznie utrudniało ewentualną sprzedaż.

Pomimo doskonałych wyników finansowych osiągniętych w 2021 r., amerykański producent krytycznie ocenia kryptowaluty. Według Michaela Kagana, dyrektora ds. technologii NVIDII, nie wniosły one niczego dobrego do społeczeństwa, a tak duża moc obliczeniowa powinna być wykorzystywana do bardziej wartościowych projektów np. rozwoju sztucznej inteligencji. "Do zdobycia wirtualnej waluty niezbędne było wykonywanie instrukcji przetwarzanych równolegle, a w tym NVIDIA jest najlepsza. Wykorzystywali w tym celu kupowane hurtowo układy graficzne, a później cały rynek kryptowalut się zawalił, gdyż nie był w żaden sposób pożyteczny dla społeczeństwa. AI jest całkowicie inne, ponieważ dzięki ChatowiGPT każdy może stworzyć własny program - wystarczy wydać odpowiednie polecenie. Jeżeli nie jesteś zadowolony z efektów, to informujesz o tym sztuczną inteligencję" - powiedział Michael Kagan w rozmowie z The Guardian.

Źródło: VideoCardz, The Guardian