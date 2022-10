NVIDIA rezygnuje z ogranicznika Lite Hash Rash. Układy GeForce RTX 3000 mogą już kopać kryptowaluty z pełną wydajnością

Ogranicznik Lite Hash Rate miał być zbawieniem dla wszystkich graczy, którzy w środku kryptowalutowego boomu nie byli w stanie nabyć gamingowej karty w rozsądnej cenie. Trudno jednak stwierdzić, by LHR sprawdził się wzorowo - najpierw limiter został zdjęty przez samego producenta (podobno przez przypadek), a potem swoje sposoby znaleźli sami górnicy. Oficjalny koniec ogranicznika nastąpił jednak dopiero teraz, po wydaniu nowych sterowników.

Włodarze NVIDII najwyraźniej uznali, że limiter LHR spełnił już swoją rolę i można go już "zdjąć" ze wszystkich kart graficznych GeForce RTX 3000.

Według różnych doniesień karty graficzne GeForce z serii RTX 3000 mogą już kopać kryptowaluty z pełną wydajnością. Potrzebny jest jedynie sterownik GeForce Game Ready 522.25 WHQL, a więc ten sam, który - jak wykazał najnowszy test Sebastiana - w wielu przypadkach nieznacznie zwiększa wydajność układów Ampere. Poniżej widzimy wyniki modelu RTX 3080 Ti, który osiąga teraz hash rate na poziomie ok. 112 MH/s (do tej pory takie rezultaty uzyskiwane były jedynie przez modele ze zdjętym ogranicznikiem). Kolejny screen przedstawia wydajność RTX-a 3060 (v2) uzyskującego 47,11 MH/s.

Co ważne, wyniki dotyczą nie tylko sterowników w wersji dla systemu Windows, ale również Linux. Wnioski są więc jednoznaczne. Włodarze NVIDII najwyraźniej uznali, że limiter Lite Hash Rate spełnił już swoją rolę i można go już "zdjąć" ze wszystkich kart graficznych GeForce RTX 3000. Co prawda niektórzy górnicy nadal będą wykorzystywać gamingowe układy do kopania kryptowalut, jednak biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku (Ethereum w systemie Proof-of-Stake czy dołki cenowe wielu projektów Proof-of-Work) można śmiało założyć, że w najbliższym czasie nikt przez to nie ucierpi.

Źródło: @I_Leak_VN, VideoCardz, Reddit