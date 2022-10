NVIDIA obniża wydajność starszych kart graficznych po premierze nowych? Test GeForce RTX 3000 na nowych sterownikach

Internet to wylęgarnia najróżniejszych teorii spiskowych, niczym nie popartych twierdzeń oraz wydumanych hipotez. Wśród licznych domniemań nie brakuje również tych dotyczących branży podzespołów komputerowych m.in. związanych z programowym postarzaniem produktów. Słyszeliście pewnie opinie, że NVIDIA celowo obniża wydajność starszych kart graficznych sterownikami, chwilę po premierze kolejnej generacji, prawda? Ponieważ dosłownie przed momentem na sklepowych półkach pojawiły się GeForce RTX 4090, które otrzymały już pierwsze dedykowane drivery, nadarza się doskonała okazja do sprawdzenia tego tajemniczego zjawiska. Wyniki analizy mogą jednak nieco zaskakiwać...

Autor: Sebastian Oktaba

Skąd właściwie wzięło się przekonanie, że premiera nowej generacji kart graficznych NVIDII automatycznie powoduje degradację wydajności poprzedników? Szczerze powiedziawszy - trudno precyzyjnie określić. Częściowo może to oczywiście wynikać z prostego faktu, że nowsze architektury otrzymują optymalizacje, których starsze generacje nie dostają. Powód takiego rozwoju wydarzeń jest również łatwy do odgadnięcia - prawdopodobnie dostały już wszystko co producent przewidział w ramach ich dopieszczania. Nowe architektury najczęściej wymagają doszlifowania sterowników, więc możliwości poprawy wydajności okazują się większe. Reasumując - stare generacje najczęściej nie tracą, natomiast nowe przeważnie zyskują z rozwojem driverów, co powoduje wrażenie postarzania tych pierwszych. Przynajmniej tak sytuacja wygląda z mojego punktu widzenia, popartego kilkunastoma latami doświadczenia. OK, czasami zdarzają się jednostkowe wypadki, dotyczące konkretnych tytułów, ale globalnie trudno jakiemukolwiek producentowi udowodnić ubijanie wydajności przez sterowniki.

Czy sterowniki NVIDIA GeForce Game Ready 522.25 WHQL to kamień milowy, czy może kamień ciągnący w dół wydajność rodziny GeForce RTX 3000 w obliczu premiery GeForce RTX 4090? Wyniki mogą okazać się zaskakujące.

Wracając do meritum niniejszego artykułu - wczoraj pojawiły się sterowniki GeForce Game Ready oznaczone numerem 522.25 WHQL, teoretycznie przeznaczone głównie dla debiutujących modeli GeForce RTX 4090. Miałem jednak świadomość, że wywołają spore poruszenie wśród posiadaczy Ampere, ponieważ przygotowując premierową recenzję NVIDIA GeForce RTX 4090 otrzymałem dostęp do sterownika 521.90. Paczka ostatecznie trafiła do dystrybucji właśnie pod numerem 522.25 WHQL, wnosząc wszystkie poprawki dokonane względem poprzedników. Wcześniejsze wyniki dla GeForce RTX 3000 wykonałem na stosunkowo świeżych 516.59 WHQL, jednak dla świętego spokoju postanowiłem jeszcze przed premierą Ada Lovelace sprawdzić GeForce RTX 3090 na 521.90. I doznałem lekkiego szoku, ponieważ NVIDIA nigdzie nie komunikowała skali dokonanych zmian, które dosłownie powywracały wykresy. Starczy chyba powiedzieć, że ostatecznie konieczne było powtórzenie wszystkich wyników dla rodziny GeForce RTX 3000, aby relacje między kartami graficznymi były prawidłowe.

RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 Architektura Ampere Ampere Ampere Ampere Układ graficzny GA102 GA102 GA102 GA102 Litografia 8 nm 8 nm 8 nm 8 nm Rozmiar rdzenia 628 mm² 628 mm² 628 mm² 628 mm² Tranzystory 28 mld 28 mld 28 mld 28 mld Jednostki SP 10752 10496 10240 8704 Jednostki TMU 336 328 320 272 Jednostki ROP 112 112 112 96 Jednostki RT 82 82 80 68 Jednostki Tensor 336 328 320 272 Taktowanie bazowe 1560 MHz 1395 MHz 1365 MHz 1440 MHz Taktowanie boost 1860 MHz 1650 MHz 1665 MHz 1710 MHz Taktowanie pamięci 21000 MHz 19500 MHz 19000 MHz 19000 MHz Ilość pamięci 24 GB 24 GB 12 GB 10 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 384-bit 384-bit 320-bit Przepustowość 1000 GB/s 937 GB/s 912 GB/s 760 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 450 W 350 W 350 W 320 W Cena startowa 1999 USD 1499 USD 1199 USD 699 USD Data premiery 29-03-2022 24-09-2020 02-06-2021 16-09-2020

Czy właściciele kart graficznych z rodziny NVIDIA GeForce RTX 3000 powinni obawiać się instalacji drivera 522.25 WHQL? Odpowiedź wydaje się jednoznaczna - NIE! NVIDIA zrobiła posiadaczom kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000 niespodziankę, wprowadzając w najnowszych sterownikach szeroko zakrojone optymalizacje pod DirectX 12, które naprawdę mocno podniosły klatkaż w wielu popularnych grach komputerowych: Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn: Complete Edition czy Watch Dogs: Legion. Producent informuje o poprawie wydajności od 5 do 24%, gdzie najwięcej zyskają posiadacze topowych modeli klasy NVIDIA GeForce RTX 3090 / 3090 Ti. Przyznajcie sami - trochę to zaskakujące posunięcie w obliczu premiery NVIDIA GeForce RTX 4090, bowiem może wyraźnie zmniejszyć różnice na wykresach, ostatecznie podkopując pozycję nowego flagowca. Powyższy ruch przeczyłby także celowemu postarzaniu produktów drogą programową, skoro NVIDIA najlepszy ku temu moment wykorzystuje na wzmocnienie starszych generacji...