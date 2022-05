Zabezpieczenie NVIDIA LHRv3 dla układów GeForce RTX 3050 i RTX 3080 12 GB zostało złamane w 90%. Limiter odchodzi do lamusa

NVIDIA miała chytry plan, jak powstrzymać górników przed wykupywaniem gamingowych kart graficznych. Tym planem było zaimplementowanie w układach GeForce RTX 3000 limitera do wydobywania kryptowalut o nazwie Lite Hash Rate. Choć w pewnym stopniu pomógł on przyczynić się do spadku zainteresowania miningiem, to jednak po pewnym czasie ogranicznik został złamany i niektóre modele z generacji Ampere mogą dziś wydobywać np. Ethereum z pełną wydajnością. Mimo tego, że ostatnio kilkukrotnie pisaliśmy już o pomyślnych próbach zdjęcia tej blokady, to okazuje się, że to jeszcze nie koniec historii związanej z LHR. Dziś media donoszą o kolejnych sukcesach ekipy NiceHash.

Dziś ten news jest jedynie ciekawostką. Wydobywanie kryptowalut ponownie stało się mało nieopłacalne i nie sądzimy, by ktokolwiek po przeczytaniu tych informacji wpadł na pomysł zakupu GeForce'a RTX 3050 czy RTX 3080 12 GB w celu kopania np. Ethereum.

Dla porządku, warto zaznaczyć, że istnieją trzy wersje algorytmu LHR. Producent po raz pierwszy wdrożył go w lutym 2021 roku, wraz z pojawieniem się GeForce RTX 3060 (LHRv1). Kilka miesięcy później pojawiły się nowe karty GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti i RTX 3060 (ponownie) z zastosowanym limiterem LHRv2, a debiutujące w tym roku modele GeForce RTX 3050 8 GB i RTX 3080 12 GB otrzymały LHRv3. Mogliśmy jednak o tym nie wiedzieć - wszak wszystkie karty Ampere nosiły uniwersalne oznaczenie LHR. Przechodząc do sedna, dopiero teraz wszystkie procesory graficzne z serii RTX 3000 oferują niemal pełną wydajność w wydobywaniu kryptowalut. Zespół NiceHash poinformował właśnie, że już prawie poradził sobie z trzecią wersją zabezpieczenia. Prawie, ponieważ wspomniane układy RTX 3050 8 GB i RTX 3080 12 GB kopią z 90% wydajnością, jednak biorąc pod uwagę szybkie tempo w rozpracowywaniu ogranicznika nie zdziwimy się, jeśli lada dzień szybkość wydobywania wzrośnie do 100%.

Oprogramowanie częściowo wyłączające limiter LHRv3 oznaczone jest jako NiceHash QuickMiner v0.5.4.2 RC i wymaga do działania sterownika NVIDIA 512.15 lub nowszego. Warto jednak zwrócić uwagę, że dziś ten news jest jedynie ciekawostką. Wydobywanie kryptowalut ponownie stało się mało nieopłacalne i nie sądzimy, by ktokolwiek po przeczytaniu tych informacji wpadł na pomysł zakupu GeForce'a RTX 3050 czy RTX 3080 12 GB w celu kopania np. Ethereum. Gdyby jednak kogoś to zainteresowało, z pomocą w wyborze może przyjść poniższa tabela...

Odblokowany LHR lub *90% Hash Rate NVIDIA GeForce RTX 3050 LHRv3 ~ *41 MH/s NVIDIA GeForce RTX 3060 LHR / LHRv2 ~ 50 MH/s NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti LHRv2 ~ 60 MH/s NVIDIA GeForce RTX 3070 LHRv2 ~ 60 MH/s NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti LHRv2 ~ 81 MH/s NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB LHRv2 ~ 98 MH/s NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB LHRv3 ~ *90 MH/s NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti LHRv2 ~ 120 MH/s

