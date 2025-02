SteamOS będzie dostępny dla rywali Steam Decka. Valve pracuje nad wersją dla ASUS-a ROG Ally i innych handheldów

Aktualnie większość handheldów do gier funkcjonuje na systemie od Microsoftu, a dokładniej Windowsie 11. Takie rozwiązanie ma jednak swoje wady, które nie występują w dedykowanym dla Steam Decka systemie SteamOS — ten został stworzony przez firmę Valve, a opiera się na dystrybucji Linuksa o nazwie Arch. Producent już wcześniej sugerował, że chce udostępnić swoje dzieło dla innych handheldów. Nowe informacje wskazują, że wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Nie tak dawno firma Valve udostępniła aktualizację (w wersji beta) dla systemu SteamOS o oznaczeniu 3.6.9. Osoby, które zapoznały się z listą zmian, mogły się nieco zdziwić. Otóż niemal na samym końcu można było przeczytać: "Dodano obsługę dodatkowych przycisków konsoli ROG Ally". Redakcja The Verge była ciekawa, czy Valve faktycznie pracuje nad dodaniem wsparcia dla ASUS-a ROG Ally i innych handheldów, jeśli chodzi o system SteamOS, więc postanowiła spytać u źródła. Przeprowadzono rozmowę z jednym z pracowników tej firmy, Lawrencem Yangiem, który powiedział: "Uwaga dotycząca ROG Ally odnosi się do obsługi urządzeń firm trzecich przez system SteamOS. Zespół aktualnie pracuje nad dodaniem wsparcia dla innych handheldów".

Informacja wydaje się naprawdę fantastyczna, choć... niestety trzeba nieco wstrzymać entuzjazm. Valve co prawda pracuje nad udostępnieniem SteamOS dla innych handheldów niż Steam Deck, natomiast zrobi to dopiero wtedy, kiedy uzna, że system jest w pełni gotowy. Mamy więc jedynie potwierdzenie, że zespół stale robi postępy i jesteśmy coraz bliżej wersji SteamOS przeznaczonej dla konkurencyjnych urządzeń, ale cały proces może jeszcze nieco potrwać. Jednak zanim to nastąpi, możemy skierować się w stronę ciekawych alternatyw, z których warto wymienić Bazzite, Chimera OS, czy też HoloISO.

