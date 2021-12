Test wydajności Forza Horizon 5 PC - Piękna grafika i niskie wymagania sprzętowe, czyli prawdziwy optymalizacyjny rodzynek

Forza Horizon 5 nareszcie wjechała na komputery i konsole, przynajmniej na Microsoft Xbox, dostarczając fanom motoryzacji wiele godzin znakomitej zabawy. Od pierwszych zapowiedzi gra zachwycała fenomenalną oprawą graficzną, a jednocześnie wszyscy mieliśmy nadzieje na niskie wymagania sprzętowe, skoro poprzednia odsłona mogła pochwalić się świetną optymalizacją. Na szczęście najnowsza produkcja Playground Games nie rozczarowuje, pojedzie bowiem płynnie nawet na naprawdę starych konfiguracjach. Forza Horizon 5 jest dodatkowo dostępna w usłudze Xbox Game Pass PC, która kosztuje dokładnie 4 złote w abonamencie na 3 miesiące, więc debiutuje w najlepszym możliwym momencie.

Autor: Sebastian Oktaba

Forza Horizon to rodzina zręcznościowych gier wyścigowych, odłam utytułowanej serii Forza MotorSport, którego pierwsze wcielenie pojawiło się blisko dekadę temu na konsoli Microsoft Xbox 360. Amatorzy kręcenia kierownicą lub wymachiwania padem powinni kojarzyć markę. Niewiele jest bowiem samochodówek, które pozwalają na praktycznie nieskrępowaną swobodę podczas zwiedzania planszy, a także płynne podejmowanie rywalizacji z innymi graczami. Jeśli doliczymy do powyższego gigantyczną ilość pojazdów, czysto zręcznościowy model sterowania i jeszcze destrukcję otoczenia, uzyskamy przybliżoną charakterystykę gry Forza Horizon 5. Brzmi zachęcająco, prawda? Zresztą... Ostatnimi czasy produkuje się zatrważająco niewiele wyścigów, pomijając cykliczne wydania F1 oraz niekoniecznie udane wcielenia Need 4 Speed, dlatego tym bardziej cieszy premiera tytułu takiego kalibru na komputerach. Zobaczymy tylko jakiego sprzętu potrzeba do płynnej rozgrywki przy skromnych 60 klatkach na sekundę.

Forza Horizon 5 to przepiękne wyścigi samochodowe, które pozwalają na swobodne zwiedzanie ogromnej planszy i podejmowanie wyzwań z żywymi zawodnikami. Optymalizacja stoi na wysokim poziomie, więc... w drogę!

Producent podaje trzy konfiguracje sprzętowe dla Forza Horizon 5. Pierwsza obejmuje procesory AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-4460 i karty graficzne AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 970, doprawione 8 GB RAM. Powinno to wystarczyć do komfortowego grania w rozdzielczości 1920x1080 oraz ustawieniach High. Wybranie 2560x1440 przy podobnym poziomie detali podnosi poprzeczkę do Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1500X oraz AMD Radeon RX 590 / NVIDIA GeForce GTX 1070. Do pełni szczęścia trzeba jeszcze dorzucić 16 GB pamięci RAM. Nadal jest jednak naprawdę nieźle, zważywszy na silną tendencję wśród developerów do sztucznego windowania wymagań sprzętowych. Posiadacze monitorów 3840x2160 muszą natomiast szykować procesor klasy AMD Ryzen 7 3800 XT / Intel Core i7-10700K i kartę graficzną AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 3080. Zestaw bezsprzecznie niekiepski, ale tutaj możliwe będzie włączenie najwyższych szczegółów obrazu, natomiast ich obniżenie również radykalnie obniży wymagania sprzętowe. Gra zajmuje około 100 GB, zatem posiadacze małych dysków SSD mogą to niestety boleśnie odczuć.

Minimalne Zalecane Idealne Procesor AMD Ryzen 3 1200 Ryzen 5 1500X Ryzen 7 3800 XT Procesor Intel Core i5-4460 Core i5-8400 Core i7-10700K Karta graficzna AMD Radeon RX 470 Radeon RX 590 Radeon RX 6800 XT Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 970 GeForce GTX 1070 GeForce RTX 3080 Pamięć operacyjna 8 GB 16 GB 16 GB Przestrzeń dyskowa 100 GB 100 GB 100 GB Wykorzystane API DirectX 12 DirectX 12 DirectX 12 System Operacyjny Windows 10 Windows 10 Windows 10

Forza Horizon 5 bazuje na autorskim silniku wykorzystującym API DirectX 12, gdzie znajdziemy elementy fotogrametrii plus pieruńsko daleki zasięg rysowania obiektów, co tworzy bardzo efektowną mieszankę. Właściciele monitorów i telewizorów obsługujących HDR skorzystają także ze świetnej implementacji tej technologii. Plansza wzorowana na Meksyku obejmuje kilka zróżnicowanych stref - dżunglę, pustynię, plażę, miasta i mokradła. Dynamicznie zmieniają się również warunki pogodowe, uwzględniające nawet spektakularną burzę piaskową i tornado. Grafika jest naprawdę znakomita, co widać chociażby w szczegółowo odwzorowanym modelach samochodów. Warto mieć jednak świadomość, że Forza Horizon 5 została napisana pod kątem maksymalnego wykorzystania mocy obliczeniowej kart graficznych, stosunkowo niewiele wymagając od procesora. Produkcja nie otrzymała implementacji ray tracingu, NVIDIA DLSS i AMD FSR, zatem takimi sztuczkami jakości albo płynności nie poprawimy. Siadajcie wygodnie w fotelach, chwytajcie za klawiatury, pady i kierownice - widzimy się w Meksyku.