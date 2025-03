Test Ghost of Tsushima PC - Porównanie NVIDIA DLSS, AMD FSR i Intel XeSS oraz omówienie technik antyaliasingu

Ghost of Tsushima pierwotnie zadebiutowało w sierpniu 2020 roku jako tytuł ekskluzywny dla konsoli PlayStation 4. Była to ostatnia duża gra Sony przed premierą generacji PlayStation 5. W 2021 roku ukazało się rozszerzone wydanie Director's Cut, które zawierało nie tylko poprawki wizualne dla wersji PS5, ale również rozbudowany dodatek fabularny o nazwie Wyspa Iki. Mimo że od premiery minęło już kilka lat, to dopiero w ostatnich tygodniach Sony potwierdziło prace nad komputerowym wydaniem. Tym samym Ghost of Tsushima dołącza do grona produkcji PlayStation Studios, które zawędrowało z konsol japońskiej firmy na PC. Pierwszy test komputerowej wersji skupia się na porównaniu technik skalowania obrazu, jakości metod antyaliasingu oraz testach skalowania wydajności.

Autor: Damian Marusiak

Gier wykorzystujących japońską kulturę, na dodatek z okresu późnego średniowiecza jest wciąż bardzo mało. Tak naprawdę z tych bardziej wyróżniających się tytułów możemy wymienić serię Tenchu (ostatnia gra pojawiła się w 2009 roku), Sekiro: Shadows Die Twice czy nawet rodziny Shadow Warrior od Flying Wild Hog (choć akurat ta seria to dynamiczna strzelanina kładąca nacisk na szybkie starcia z hordą potworów). Ghost of Tsushima z kolei kładzie akcent na inne elementy - w miarę swobodną eksplorację tytułowej wyspy Cuszima, starcia z Mongołami oraz pogłębianie relacji z postaciami niezależnymi. W tym roku wyszedł na PlayStation 5 jeszcze Rise of the Ronin, aczkolwiek w tym wypadku przenosimy się już do XIX-wiecznej Japonii. W tym roku zadebiutuje jeszcze Assassin's Creed Shadows w Feudalnej Japonii (XVI wiek), natomiast ptaszki od dawna ćwierkają, że studio Sucker Punch pracuje nad kontynuacją Ghost of Tsushimy.

Ghost of Tsushima to najnowsza gra PlayStation Studios, która zadebiutowała na PC. Sprawdzamy jakość technik skalowania NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS, a także porównamy metody antyaliasingu.

Komputerową wersję Ghost of Tsushima przygotowało studio Nixxes Software, podobnie jak chociażby ostatnią konwersję Horizon Forbidden West. Produkcja od Sucker Punch nie może pochwalić się tak wysoką jakością oprawy graficznej, co nie oznacza że GoT jest grą brzydką. Braki technologiczne w wielu miejscach nadrabia świetnym projektem artystycznym, co w połączeniu z nastrojową oprawą dźwiękową, sprawia że przemierzanie wyspy może być bardzo przyjemne. Na PC możemy liczyć na wsparcie wszystkich najważniejszych technik skalowania obrazu: NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS. Do tego dochodzi obsługa Frame Generation, zarówno od NVIDII jak również AMD. Zadbano nawet o to, by gracze mogli swobodnie wybrać np. skalowanie NVIDIA DLSS oraz AMD Fluid Motion Frames. Dotychczas takie warianty były dostępne głównie w formie nieoficjalnych modyfikacji.

NVIDIA DLSS - rozdzielczość bazowa NVIDIA DLSS - rozdzielczość końcowa AMD FSR - rozdzielczość bazowa AMD FSR - rozdzielczość końcowa Intel XeSS - rozdzielczość bazowa Intel XeSS - rozdzielczość końcowa Native AA 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1920x1080

2560x1440

3840x2160 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Ultra Quality+ - - - - 1472x828

1926x1104

2944x1656 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Ultra Quality - - - - 1280x720

1706x960

2560x1440 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Quality 1280x720

1706x960

2560x1440 1920x1080 2560x1440 3840x2160 1280x720

1706x960

2560x1440 1920x1080 2560x1440 3840x2160 1120x630

1493x840

2240x1260 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Balanced 1114x626

1486x835

2259x1270 1920x1080 2560x1440 3840x2160 1129x635

1506x847

2227x1253 1920x1080 2560x1440 3840x2160 960x540

1280x720

1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Performance 960x540

1280x720

1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 960x540

1280x720

1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 834x469

1113x626

1669x939 1920x1080 2560x1440 3840x2160 Ultra Performance 640x360

853x480

1280x720 1920x1080 2560x1440 3840x2160 640x360

854x480

1280x720 1920x1080 2560x1440 3840x2160 640x360

853x480

1280x720 1920x1080 2560x1440 3840x2160

Ghost of Tsushima na PC oferuje również sześć technik wygładzania krawędzi, z czego trzy są rozwiązaniami od NVIDII (DLAA), AMD (FSR Native AA) oraz Intela (XeSS Native AA). Pozostałe trzy formy to SMAA, SMAA 2TX oraz TAA. Wszystkie techniki zostały również przez nas sprawdzone, podobnie jak DLSS, FSR i XeSS. Na końcu nie brakuje kilkunastu wykresów ze skalowaniem rozdzielczości. Wydajność z generatorem klatek została natomiast sprawdzona w trzech różnych zastosowaniach: DLSS + FG od NVIDII, FSR + FG od AMD oraz DLSS + FG od AMD.