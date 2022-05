Test AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 w grze Deathloop. Porównanie AMD FSR 2.0 kontra AMD FSR 1.0 i NVIDIA DLSS

W ubiegłym roku zadebiutowała pierwsza generacja techniki AMD FidelityFX Super Resolution, której celem miało być zauważalne podniesienie wydajności poprzez upscalowanie obrazu z niższej rozdzielczości. Do działania wykorzystano bardzo prosty i łatwy w implementacji algorytm, który finalnie nie oferował specjalnie udanej jakości obrazu, przynajmniej w rozdzielczościach Full HD oraz WQHD. W 4K często jakość była w pełni akceptowalna, jednocześnie gracze mogli wówczas liczyć na spory skok wydajności. Dużym plusem była otwartość rozwiązania i możliwość aktywacji nie tylko na kilku generacjach kart graficznych AMD, ale również NVIDII. W tym roku doczekaliśmy się debiutu AMD FidelityFX Super Resolution 2.0, które znacząco zostało przebudowane względem pierwowzoru. Na razie efekty prac możemy zobaczyć tylko w grze Deathloop, jednak efekty są bardziej niż zadowalające. AMD FSR 2.0 faktycznie w końcu wygląda na konkurencję dla NVIDIA DLSS.

Autor: Damian Marusiak

AMD FSR 2.0 bazuje m.in. na wdrożeniu techniki temporal upscaling (skalowanie czasowe), która wykorzystuje informacje z wcześniejszych klatek w celu udoskonalenia jakości obrazu w kolejnych, renderowanych już z niższej rozdzielczości. Dzięki temporal upscaling, obraz ma być bardziej szczegółowy i wierny temu, co zobaczymy w natywnej rozdzielczości. Dodatkowo AMD FSR 2.0 korzysta z bardziej zaawansowanej metody antyaliasingu, oferującej lepszą jakość wygładzania krawędzi w porównaniu m.in. do zwykłego TAA. Kolejną zmianą względem pierwszej generacji jest to, że FSR 2.0 wykorzystuje teraz 3 główne elementy w potoku renderowania obrazu: wektory koloru, głębi oraz ruchu klatek. Wszystkie te elementy mają wpływać na zauważalną poprawę jakości końcowego obrazu.

AMD FSR 2.0 to nowa wersja popularnej techniki upscalowania obrazu. Tym razem rozwiązanie przeszło szereg modyfikacji, co powinno korzystanie wpłynąć na jakość obrazu, jednocześnie w dalszym ciągu oferując wysoki wzrost wydajności. FSR 2.0 debiutuje dzisiaj w grze Deathloop.

AMD FSR 2.0 będzie korzystać z czterech głównych presetów: Quality, Balanced, Performance oraz Ultra Performance. Ze względu na zmiany w implementacji, druga generacja będzie stawiać nieco wyższe wymagania kartom graficznym, niemniej w dalszym ciągu pozostanie on rozwiązaniem w pełni otwartym. Choć nie ma większych ograniczeń w tym, na czym zechcemy odpalić grę z FSR 2.0, producent ujawnił pewne progi wśród GPU, które będą optymalnym wyborem dla poszczególnych rozdzielczości. W przypadku upscalowania do rozdzielczości Full HD, optymalne GPU ze stajni AMD to przynajmniej Radeon RX 590 lub Radeon RX 6500 XT. W przypadku NVIDII mowa o karcie NVIDIA GeForce GTX 1070 i wyżej. Dla upscalowanych rozdzielczości 1440p oraz 4K wymagania co do obecnego GPU są odpowiednio wyższe - lista znajduje się w powyższej tabeli, z kolei dokładna rozpiska poszczególnych trybów FSR 2.0 umieszczona została w poniższej tabeli. Dodatkowo potwierdzono, że pakiet bibliotek do FSR 2.0 zostanie także udostępniony dla konsol Xbox Series, jest zatem spora szansa, że urządzenia Microsoftu także będą otrzymywać wsparcie dla nowej wersji FidelityFX Super Resolution.

AMD FSR 2.0 - rozdzielczość bazowa AMD FSR 2.0 - rozdzielczość końcowa NVIDIA DLSS 2.X - rozdzielczość bazowa NVIDIA DLSS 2.X - rozdzielczość końcowa Quality 1280x720

1706x960

2293x960

2560x1440 1920x1080

2560x1440

3440x1440

3840x2160 1280x720

1707x960

2560x1440 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Balanced 1129x635

1506x847

2024x847

2259x1270 1920x1080

2560x1440

3440x1440

3840x2160 1114x626

1485x835

2227x1253 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Performance 960x540

1280x720

1720x720

1920x1080 1920x1080

2560x1440

3440x1440

3840x2160 960x540

1280x720

1920x1080 1920x1080

2560x1440

3840x2160 Ultra Performance 640x360

854x480

1147x480

1280x720 1920x1080

2560x1440

3440x1440

3840x2160 640x360

853x480

1280x720

2560x1440 1920x1080

2560x1440

3840x2160

7680x4320

Jak widać na powyżej tabeli, rozdzielczość bazowa w przypadku AMD FSR 2.0 oraz NVIDIA DLSS 2.X jest bardzo zbliżona. Druga z technik jednak w dalszym ciągu korzysta z dedykowanych jednostek Tensor, podczas gdy FSR 2.0 ponownie będzie w pełni otwartym rozwiązaniem (choć sama implementacja będzie dłuższa niż przy pierwszej generacji). Premierowo AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 jest dostępny wyłącznie w grze Deathloop, na której to się skupimy. Tytuł studia Arkane Lyon posiada również wsparcie dla FSR 1.0 oraz NVIDIA DLSS 2.X, więc mamy dostęp do przekrojowego porównania. Producent do gry zaimplementował FSR 2.0 z trzema trybami obrazu: Quality, Balanced oraz Performance i to na tych trzech presetach skupimy się w ogólnym porównaniu. W przypadku testów wydajności, do swoich pomiarów wykorzystałem notebooka ASUS ROG Zephyrus G14 2022. Wyniki zostały przygotowane na dedykowanym układzie AMD Radeon RX 6800S oraz zintegrowanym układzie Radeon 680M.