Terminator: Survivors - Nacon opowiada o szczegółach nadchodzącej gry. Fabularny kontekst, PvE, Unreal Engine 5 i inne

Uniwersum Terminatora to wciąż potencjalnie całkiem wdzięczne podłoże dla nowych projektów. O ile filmowy przemysł swoimi ostatnimi produkcjami (a w zasadzie w jakimś stopniu każdą po części drugiej) wyczerpał na pewien czas źródełko, o tyle gry mają się całkiem dobrze. Kilka lat temu polskie studio Teyon wprowadziło Terminator: Resistance, udanego FPS-a, w lutym zaś Slitherine pojawiło się z dobrze ocenianą strategią - Terminator: Dark Fate - Alliance. Tej jesieni z kolei Nacon wprowadzi franczyzę do gry akcji w otwartym świecie.

Twórcy Terminator: Survivors zamieścili zbiór informacji o zbliżającej się grze - w tym fabularne szczegóły, mechanikę i pewne aspekty rozgrywki.

Pierwsze informacje o projekcie pojawiły się jeszcze w 2022 roku, lecz dopiero teraz powoli zaczyna do nas dochodzić coraz więcej niuansów. Potwierdza się, że opowieść skupi się na słabo rozwiniętym okresie przypadającym na 2009 rok - kilka lat po niesławnym Dniu Sądu, gdy ruch oporu praktycznie nie istniał. Ci, którzy na różne sposoby ocaleli z nuklearnej burzy, dopiero zaczynają się organizować. Tworzą się większe i mniejsze grupki walczące o dominację. Niejedni nie mieli jeszcze wtedy pojęcia, co doprowadziło do tych postapokaliptycznych czasów, a zaledwie garstka zdawała sobie sprawę z istnienia Skynetu. Daje to zupełnie inny punkt wyjścia niż choćby w przypadku wspomnianego uprzednio Terminator: Resistance, gdzie bojownicy Johna Connora już byli dość powszechnym elementem krajobrazu.

Terminator: Survivors rozgrywany będzie w pierwszej osobie z opcją przejścia całej historii wespół z trójką znajomych - ale, co istotne, całość można przejść nie tylko samemu, ale także offline. Misja główna i poboczne kręcić się będą wokół odkrywania mało eksplorowanego dotąd wycinku historii w uniwersum - czyli czasów świeżo po filmowym Terminatorze 2. Napotkamy postacie znane z sagi, ale również nowe twarze. Gra wprowadzi tylko jednego Terminatora - model T-800, ażeby zachować spójność świata, a przy tym klimat zaszczucia, tak dobrze znany z hitów Jamesa Camerona z 1984 i 1991 roku. Przygodę zaczynać będziemy z jedną bazą z możliwością rozbudowy, przewidywany jest też system pojazdów mających pomóc nam w podróży przez zniszczone ziemie. Twórcy zapowiedzieli pierwsze playtesty na krótko przed wejściem w Early Access. Survivors będzie napędzane Unreal Engine 5.

Źródło: Steam