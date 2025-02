Everspace 2 został przeniesiony na Unreal Engine 5.3. Do gry wprowadzono funkcje Lumen oraz NVIDIA DLSS 3

Unreal Engine od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych silników napędzających gry komputerowe. Choć najnowsza edycja nie jest na razie całkowicie pozbawiona problemów optymalizacyjnych, to raczej nie zmieni to jej pozycji rynkowej w najbliższej przyszłości. Z Unreal Engine korzysta między innymi kosmiczna strzelanka Everspace 2. Twórcy zdecydowali się przenieść produkcję na znacznie nowszą wersję silnika i dodać obsługę funkcji Lumen GI oraz NVIDIA DLSS 3.

Everspace 2 działa już na Unreal Engine 5.3. Deweloperzy zaimplementowali do gry funkcje Lumen oraz NVIDIA DLSS 3, które ulepszają jakość oświetlenia i znacznie zwiększają liczbę klatek na sekundę.

Opublikowana niedawno aktualizacja jest oczywiście darmowa, ale wprowadza szereg istotnych zmian. Wprowadzono mnóstwo zmian w rozgrywce (między innymi nowe wydarzenia z kategorii "Incursion"), ale to na nowe funkcje graficzne najmocniej zwrócą uwagę osoby, które do tej pory miały ograniczoną styczność z tą kosmiczną strzelanką. Produkcja bazowała do tej pory na Unreal Engine 4. Deweloperzy zdecydowali się przenieść całość na Unreal Engine 5.3. Fakt, że dokonano tego z grą, która miała już swoją premierę dowodzi, że silnik cechuje się dużą kompatybilnością z wcześniejszą wersją. Zmiana pozwoliła dodać funkcję Lumen GI, która wykorzystując programowy Ray Tracing mocno poprawia jakość globalnego oświetlenia.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ w grze zaimplementowano także technikę NVIDIA DLSS 3. To oznacza, że gracze mający problemy z płynnością rozgrywki i posiadający karty graficzne z serii GeForce RTX 4000, mogą skorzystać z Super Resolution oraz dającej jeszcze większy wzrost liczby FPS-ów funkcji Frame Generation. Największe korzyści odniosą osoby, które grają w rozdzielczościach wyższych niż 1080p lub posiadają monitory z odpowiednio wysoką częstotliwością odświeżania. NVIDIA zaprezentowała porównanie wydajności po włączeniu DLSS 3 na różnych kartach graficznych, jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że całość działała na komputerze z górnej półki (Intel Core i9-14900K, 64 GB RAM).

Na karcie GeForce RTX 4070 odnotowano w 4K ponad dwukrotny wzrost liczby FPS-ów. Należy przy tym zauważyć, że całość działała z Super Resolution ustawionym w trybie "Performance". Bez DLSS 3 gra osiągała średnio 54 klatki na sekundę. Po aktywowaniu funkcji wzrosły one do ponad 111. Podobnie różnica kształtowała się na GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, GeForce RTX 4080 SUPER oraz GeForce RTX 4090. Wzrost liczby klatek na sekundę w przypadku rozdzielczości 2K i Full HD był oczywiście niższy, jednak testy te przeprowadzono z Super Resolution w trybie "Quality". GeForce RTX 4070 osiągnął tutaj bez DLSS 3 odpowiednio 95 i 127 FPS-ów. Po aktywowaniu funkcji NVIDII było to już 161 i 214 klatek na sekundę. Najmniejsze różnice odnotowano w przypadku karty GeForce RTX 4060, ale i tak wzrost liczby FPS-ów był mocno odczuwalny. Oczywiście deweloperzy zaimplementowali w Everspace 2 także funkcję NVIDIA Reflex, bez której Frame Generation znacząco zwiększa opóźnienia.

Źródło: NVIDIA, WCCFTech