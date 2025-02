Splinter Cell Remake od Ubisoftu może wykorzystać Ray Tracing nie tylko do poprawy grafiki, ale i ulepszenia mechanik gry

Pełnoprawny remake Tom Clancy's Splinter Cell od Ubisoftu został zapowiedziany oficjalnie w 2021 roku. Od tamtego czasu oddział firmy w Toronto specjalnie nie udzielał się na temat nadchodzącej produkcji. Niedawno odżyły jednak media społecznościowe producenta, co wskazuje na to, że Ubisoft pomału przygotowuje się do pokazu gry (spodziewamy się prezentacji na Ubisoft Forward w czerwcu). Już teraz jednak pojawiły się ciekawe informacje na temat tego, w jaki sposób mechaniki skradania zostaną ulepszone w remake'u.

Ubisoft przygotowuje się do pierwszego pokazu gry Tom Clancy's Splinter Cell Remake. Już teraz jednak pojawiły się informacje wskazujące, iż produkcja wykorzysta Ray Tracing nie tylko do poprawy grafiki, ale również do ulepszenia mechanik rozgrywki, ściśle powiązanych ze skradaniem się.

W ostatnich latach, jeśli już pojawiały się jakieś gry, w których obecne były mechaniki skradania się, to były one raczej ubogie i powierzchownie przedstawiające tematykę. Nawet ostatnie gry z w serii Assassin's Creed od Ubisoftu - głównie Odyssey oraz Valhalla - mocno odeszły od tego tematu, stawiając raczej na bezpośrednie starcia. Teraz okazuje się, że ten sam Ubisoft, może dążyć do implementacji zdecydowanie bardziej wyróżniających się mechanik skradania się. Poligonem doświadczalnym ma być nadchodzący remake Splinter Cell. Skradanie się będzie tam bowiem w całości oparte na Ray Tracingu. RT ma być wykorzystane przynajmniej w dwóch opcjach - dla odbić oraz audio i to właśnie ta technologia ma spowodować, że wrogom łatwiej będzie nas namierzać podczas akcji.

Obecnie informację tę należy traktować jako niepotwierdzoną. Jeśli jednak RT zostanie faktycznie wykorzystane nie tylko do poprawy grafiki, ale również wzbogacenia mechanik rozgrywki, wówczas z całą pewnością śledzenie promieni będzie obligatoryjnie włączone. Biorąc pod uwagę, że remake Splinter Cell napędzany jest przez silnik Snowdrop od Massive Entertainment (wykorzystany także w Avatar: Frontiers of Pandora oraz Star Wars Outlaws), nie będzie to decyzja w żadnym stopniu zaskakująca. A czy faktycznie tak będzie, przekonamy się prawdopodobnie podczas najbliższej konferencji Ubisoft Forward. Ta odbędzie się 10 czerwca w Los Angeles i będzie transmitowana na żywo.

