Splinter Cell Remake oficjalnie zapowiedziany - Ubisoft pracuje nad odnowionym klasykiem na silniku z gry The Division

Pierwsze części gier z serii Splinter Cell to prawdziwe klasyki. Początkowe trzy odsłony zyskały rzeszę fanów, a Ubisoft mógł pochwalić się także bardzo wysokimi ocenami. Przygody Sama Fishera pokazywały jak powinny wyglądać gry skradankowe. Później seria miała gorsze i lepsze momenty, ale od czasu ostatniej gry z podtytułem Blacklist, nie doczekaliśmy się żadnej pełnoprawnej gry. O nowym tytule spekulowano już od dłuższego czasu. Raptem kilka dni temu na łamach PurePC informowaliśmy, iż następny Splinter Cell zyska na wpół otwarty świat o zbliżonej konstrukcji co mapa z Halo Infinite. Na nową część być może jeszcze poczekamy, ale dość nieoczekiwanie Ubisoft zapowiedział... reamke pierwszej części.

Ubisoft potwierdził prace nad remakiem gry Splinter Cell. Gra powstaje na silniku z The Division, jednak na premierę zaczekamy jeszcze kilka lat.

Ubisoft chyba zaczyna lubować się w przygotowywaniu remake'ów popularnych serii gier, którymi są autorami. Francuska korporacja pracuje już nie tylko nad Prince of Persia - The Sands of Time Remake (Piaski Czasu), ale także nad pierwszą odsłoną Splinter Cell. Firma potwierdziła, iż oddział w Toronto (Ubisoft Toronto) rozpoczął niedawno prace nad remake'em pierwszych przygód Sama Fishera. Tytuł jest jednak na bardzo wczesnym etapie, a studio dodatkowo prowadzi rekrutację do najnowszego projektu. Wygląda zatem na to, że na premierę poczekamy jeszcze przynajmniej 2-3 lata.

Splinter Cell Remake powstaje na silniku Snowdrop, który pierwotnie opracowano z myślą o serii The Division. Silnik jest także wykorzystywany w grze Avatar: Frontiers of Pandora oraz niezatytułowanej jeszcze produkcji z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Choć nie zdradzono jeszcze zbyt wielu szczegółów na temat projektu, potwierdzono że Splinter Cell Remake zachowa swój oryginalny, liniowy charakter. Nie będzie to produkcja przeniesiona do otwartego świata. Z jednej strony remake ma oferować klasyczną rozgrywkę, nie zabraknie nowoczesnych rozwiązań, by z gry mogli się cieszyć także młodsi gracze.

Źródło: Ubisoft