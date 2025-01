SCALE - opracowano nowy zestaw narzędzi, który pozwala uruchomić NVIDIA CUDA na kartach graficznych AMD Radeon

Jedną z największych zalet zestawów wykorzystujących karty graficzne NVIDII jest wsparcie dla platformy CUDA. Na przestrzeni lat podejmowano mniej lub bardziej udane próby przeportowania bibliotek NVIDII na układy AMD Radeon. Takie możliwości oferował chociażby otwarto-źródłowy projekt ZLUDA. Brytyjski startup przygotował własne rozwiązanie tego typu. SCALE ma szansę stać się najlepszym portem CUDA na karty graficzne innych producentów.

SCALE to nowy zestaw narzędzi, który pozwala na wykorzystanie NVIDIA CUDA na kartach graficznych innych producentów. Rozwiązanie jest dostępne za darmo dla wszystkich zainteresowanych deweloperów.

Zestaw narzędzi SCALE opracowany został przez stosunkowo niewielką firmę Spectral Compute z Wielkiej Brytanii. Pozwala nie tylko na bezproblemowe działanie platformy NVIDIA CUDA na kartach graficznych AMD, ale umożliwia także stworzenie zaawansowanego modelu hybrydowego, który wykorzystuje rozwiązania obu firm. CEO Spectral Compute - Michael Sondergaard - argumentuje, że rynek kart graficznych powinien wyglądać tak samo, jak rynek procesorów. Chodzi tu o wprowadzenie otwartych rozwiązań, które sprawią, że napisany kod będzie działał na każdej platformie sprzętowej. SCALE ma pomóc osiągnąć ten stan.

Rozwiązanie firmy Spectral Compute ma służyć jako most, który pozwoli pokonać przestrzeń niekompatybilności dzielącą rozwiązanie NVIDII od jego alternatyw. SCALE jest w praktyce zestawem narzędzi podobnym do zestawu CUDA, który kompiluje kod CUDA wykorzystując pliki binarne przeznaczone dla kart graficznych innych producentów niż NVIDIA. Rozwiązanie brytyjskiej firmy nie wymaga portowania aplikacji CUDA na inne języki. Przyjmuje je takimi, jakie są. Co więcej, akceptuje także identyczne polecenia, zatem jego wdrożenie nie powinno sprawiać nadmiernych problemów. SCALE powstaje już od siedmiu lat. Choć projekt nie ma charakteru otwartego, to można go dowolnie wykorzystywać bez opłat. Takie rozwiązanie z pewnością jest nie na rękę NVIDII, która właśnie między innymi dzięki obsłudze obliczeń bazujących na CUDA zdobyła dominującą pozycję na rynku sztucznej inteligencji.

