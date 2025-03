ZLUDA - układy graficzne AMD Radeon mogą skorzystać z bibliotek NVIDIA CUDA. Projekt porzucony przez Intela i AMD już dostepny

Pod koniec lipca 2023 roku AMD udostępniło narzędzie HIP SDK, które wchodziło w skład platformy ROCm. Jego zadaniem była konwersja kodu danego programu, który był stworzony dla architektury NVIDIA CUDA, dla układów graficznych AMD Radeon. Tym razem na światło dzienne wyszedł ciekawy projekt pod nazwą ZLUDA, który pozwala uruchamiać biblioteki CUDA i aplikacje z ich wsparciem na wszystkich kartach graficznych od Czerwonych - z niemal natywną wydajnością.

ZLUDA to projekt pozwalający na uruchamianie aplikacji, które korzystają z bibliotek CUDA, na układach graficznych od AMD. Jego głównym twórcą jest dawny pracownik Intela - Andrzej Janik.

Historia tego oprogramowania jest całkiem interesująca, więc warto ją nieco przybliżyć. Andrzej Janik jeszcze w 2021 roku pracował dla firmy Intel, a zarazem współpracował z nią w celu rozwoju oprogramowania ZLUDA dla układów graficznych tej marki, aby mogły obsługiwać biblioteki i programy stworzone dla architektury NVIDIA CUDA. Ostatecznie przedsiębiorstwo uznało, że nie ma sensu kontynuować tego projektu. Na początku 2022 roku analogiczna sytuacja zdarzyła się z firmą AMD - tym razem ZLUDA miała być rozwijana dla układów graficznych od Czerwonych. Po dwóch latach rozwoju wydarzyło się dokładnie to samo, co wcześniej z Intelem - zrezygnowano z projektu. Natomiast umowa Janika obejmowała fakt, że może on udostępnić całość, jeśli dojdzie do takiej sytuacji. Tak właśnie się stało i oprogramowanie od 11 lutego 2024 roku jest dostępne w serwisie GitHub w aktualnej formie.

Mimo że nadal jest to niedokończone rozwiązanie, to już umożliwia uzyskanie naprawdę dobrych efektów. Autor udostępnił grafikę, która przedstawia wydajność układu AMD Radeon RX 6800 XT w benchmarku Geekbench 5.5.1 z wykorzystaniem bibliotek OpenCL w porównaniu z użyciem ZLUDA. Oprogramowanie pozwala osiągnąć dużo lepsze rezultaty w wielu aspektach. Portal Phoronix postanowił przetestować tę nowość i okazało się, że układy graficzne od AMD są teraz w stanie realnie konkurować z tymi od NVIDII. Wyniki możemy zobaczyć poniżej, natomiast projekt ZLUDA znajdziemy pod tym adresem. Twórca zdradził, że w przyszłości mogą się ukazać aktualizacje, które będą się skupiały na dodaniu obsługi techniki NVIDIA DLSS dla układów graficznych od AMD.

Źródło: Phoronix, Notebookcheck, GitHub