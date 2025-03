HIP SDK - narzędzie, które pozwala uruchomić aplikacje stworzone dla NVIDIA CUDA na układach graficznych AMD

Niekiedy możemy spotkać się z sytuacją, w której konkretna aplikacja wykorzystuje do działania architekturę NVIDIA CUDA, natomiast nie daje żadnej alternatywy dla układów graficznych od AMD. Stwarza to pewnego rodzaju monopol, gdyż chcąc w pełni wykorzystać potencjał danego programu, musimy mieć sprzęt wyposażony w odpowiednią kartę graficzną od Zielonych. AMD stworzyło więc narzędzie, dzięki któremu aplikacja uruchomi się również na ich platformie.

HIP SDK to pakiet narzędzi dla programistów, który pozwala uruchomić różne aplikacje stworzone do działania przy użyciu rdzeni NVIDIA CUDA, na wielu układach graficznych firmy AMD.

Udostępniony pakiet narzędziowy HIP SDK (Heterogeneous-Compute Interface for Portability), jest w stanie dokonać konwersji kodu aplikacji wykorzystującej rdzenie NVIDIA CUDA, do języka programowania C++. Dzięki takiej zamianie każdy program może funkcjonować również na układach graficznych firmy AMD (po jego kompilacji). Do tej pory interfejs HIP był już dostępny, natomiast jego użycie wcale nie należało do najprostszych zadań. Udostępniony pakiet pozwala na sprostanie temu wyzwaniu, ponieważ wszystko dzieje się niejako automatycznie. HIP jest częścią otwartoźródłowej platformy od AMD - ROCm - natomiast w przeciwieństwie do niej, skupia się na rozwiązaniach dla konsumentów (ROCm stworzony jest dla AI oraz HPC).

Jednak mimo konwersji kodu do C++, nie można liczyć na nic więcej. Optymalizacja nadal należy po stronie programistów, więc do zamierzonego funkcjonowania potrzebna jest ich praca. Cały proces natomiast jest sporo ułatwiony. Firma AMD twierdzi, że stworzenie oprogramowania zdolnego do przekształcania kodu nie było trudne, ponieważ aplikacje pisane dla rdzeni CUDA również opierają się na języku programowania C++. HIP SDK jest w stanie działać na 32 i 64-bitowych systemach Windows 10, 11 oraz Windows Server 2022. Obecnie tylko niektóre układy graficzne są wspierane i należą do nich głównie te, oparte na RDNA 2 i RDNA 3. Należą do nich AMD Radeon Pro W7900, W7800, W6800 oraz konsumenckie jednostki AMD Radeon RX 7900 XTX, RX 7900 XT, RX 7600, RX 6950 XT, RX 6900 XT, RX 6800 XT i RX 6800. Pakiet oprogramowania pobierzemy z tego adresu - oficjalna strona AMD.

