AMD zapowiada dodanie wsparcia dla układów graficznych z rodziny RDNA 3 w oprogramowaniu ROCm

Rozwój sztucznej inteligencji skłania deweloperów do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą zoptymalizować obliczenia niezbędne do jej funkcjonowania. Choć zazwyczaj wykorzystuje się do tego celu profesjonalne układy graficzne, to są podmioty, które nie potrzebują tak dużej mocy obliczeniowej. W rezultacie, w pewnym ograniczonym zakresie możliwe jest skorzystanie nawet z konsumenckich jednostek. Ułatwić to ma platforma ROCm.

Na jesieni oprogramowanie ROCm doczeka się wsparcia dla pierwszych układów z rodziny RDNA 3. Na listę trafi nie tylko profesjonalny GPU, ale także jednostka przeznaczona na rynek zwykłych konsumentów.

AMD ROCm to otwarta platforma oprogramowania wykorzystywana do zadań, w których do obliczeń używa się GPU. Obejmuje to szereg rozmaitych zastosowań, a w szczególności przedsięwzięcia powiązane ze sztuczną inteligencją i szeroko pojętym HPC. Premiery doczekała się właśnie oficjalnie wersja 5.6 oprogramowania. Niestety jedynymi obsługiwanymi układami graficznymi są jak na razie akceleratory AMD Instinct z rodziny CDNA 2, a także profesjonalne GPU Radeon PRO W6800 i Radeon PRO V620. To jednak zmieni się w niedalekiej przyszłości, ponieważ już wkrótce dodane zostanie wsparcie dla innych układów, wśród których nie zabraknie także konsumenckich jednostek.

Wsparcie ROCm dla GPU z rodziny RDNA 3 na Linuksie ma zostać dodane na jesieni. Pierwszymi układami tego typu, które trafią na oficjalną listę obsługiwanych modeli są profesjonalny Radeon PRO W7900 oraz przeznaczony dla klientów indywidualnych Radeon RX 7900 XTX. Na tym jednak nie koniec, ponieważ wsparcie ma zostać w przyszłości rozszerzone na inne modele bazujące na architekturze RDNA 3. Decyzja amerykańskiej firmy jest spowodowana głównie dużym zainteresowaniem ze strony deweloperów, którzy chcieliby wykorzystać ROCm na swoim sprzęcie. Jest to niewątpliwie duży krok naprzód, który pozwoli na optymalizacje procesów powiązanych z rozwojem sztucznej inteligencji także na układach, które nie powstawały bezpośrednio z myślą o tym zastosowaniu.

Źródło: WCCFTech, AMD