AMD Instinct MI300A oraz Instinct MI300X - akceleratory graficzne CDNA 3 z maksymalnie 192 GB pamięci HBM3

Podczas wczorajszej konferencji, firma AMD zaprezentowała najnowsze rozwiązania dla rynków: serwerowego, HPC oraz AI. O procesorach EPYC Genoa-X oraz EPYC Bergamo już pisaliśmy, tymczasem kolejnymi nowościami są akceleratory graficzne z rodziny Instinct MI300. Pierwsze detale o nich ujawniono podczas styczniowych targów CES 2023. Wówczas AMD potwierdziło, iż opracowuje pierwszy na świecie eksaskalarny układ APU z rdzeniami Zen 4. Teraz wiemy już, że akcelerator ten będzie dostępny na rynku pod nazwą Instinct MI300A. Do tego dochodzi jeszcze układ Instinct MI300X.

AMD zaprezentowało pierwsze szczegóły na temat nowych akceleratorów graficznych, opartych na architekturze CDNA 3. Mowa o AMD Instinct MI300A oraz Instinct MI300X. Instinct MI300A to pierwszy, eksaskalowy akcelerator w formie APU, gdzie znajdziemy także 24 rdzenie Zen 4.

Obecnie to przede wszystkim AMD oraz NVIDIA rywalizują na polu dostarczenia na rynek HPC / AI akceleratora graficznego, który łączy ze sobą nie tylko układ graficzny, ale również rdzenie procesora. Obie firmy jednak prezentują kompletnie odmienne podejścia do tematu. NVIDIA na jednej płytce oferuje bowiem dwa osobne chipy - Grace z rdzeniami ARM oraz Hopper H200 GPU, tworząc w ten sposób układ Grace Superchip. AMD tymczasem wprowadza jako pierwsze przedsiębiorstwo eskaskalarny układ APU, w którym umieszczono 24 rdzenie Zen 4. Budowa oparta została na chipletach, choć w tym wypadku sam chip jest znacznie bardziej zaawansowany, łącząc w sobie wspomniane rdzenie CPU x86 oraz bloki graficzne, oparte na architekturze CDNA 3.



AMD Instinct MI300X

AMD Instinct MI300A wykorzystuje dwa procesy technologiczne - TSMC N5 oraz TSMC N6, oferuje 128 GB zunifikowanej pamięci HBM3 (dostępnej zarówno dla GPU jak również CPU) na 8192-bitowej magistrali, a także 146 miliardów tranzystorów. Układ ma oferować nawet 8-krotnie wyższą wydajność w obliczeniach AI w porównaniu do modelu Instinct MI250X, opartym na architekturze CDNA 2. Sam stosunek wydajności na wat ma wzrosnąć aż pięciokrotnie. Oprócz Instinct MI300A (próbki do współpracujących firm są właśnie rozsyłane), producent ujawnił także tradycyjny już akcelerator Instinct MI300X, bazujący wyłącznie na architekturze CDNA 3 (a więc bez rdzeni Zen 4). W tym wypadku otrzymamy 192 GB pamięci HBM3 (8 stosów) o przepustowości sięgającej 5,2 TB/s. Akcelerator ten zaoferuje z kolei aż 153 miliardy tranzystorów. AMD chwali się, że Instinct MI300 charakteryzuje się o 2,4x większą pojemnością pamięci oraz o 60% wyższą przepustowością w stosunku do konkurencyjnego modelu NVIDIA H100 (architektura Hopper). Przy okazji po raz pierwszy zaprezentowano tzw. AMD Instinct Platform, w skład którego wchodzi 8 akceleratorów Instinct MI300X, oferując tym samym 1,5 TB pamięci HBM3. Sampling układu Instinct MI300X ruszy w trzecim kwartale tego roku.



AMD Instinct Platform, składający się z 8 akceleratorów Instinct MI300X

