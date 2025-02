Samsung doświadcza dużych problemów z drugą generacją litografii 3 nm z tranzystorami GAAFET. Uzysk jest więcej niż rozczarowujący

Na rynku chipów liderem pozostaje tajwańskie TSMC, które wyróżnia się zarówno liczbą zamówień, jak i postępem technologicznym w opracowywaniu coraz mniejszych i bardziej zaawansowanych procesów litograficznych. W wyścigu tym aktywnie uczestniczy także Intel oraz Samsung. Jednak według najnowszych informacji z sieci, Samsung napotyka obecnie poważne trudności z drugą generacją litografii 3 nm, która opiera się na tranzystorach w technologii GAAFET.

Druga generacja procesu technologicznego 3 nm od Samsunga, wykorzystująca tranzystory GAAFET, zmaga się obecnie z problemem bardzo niskiego uzysku, co uniemożliwia wdrożenie jej do masowej produkcji.

W sieci pojawiły się doniesienia, że uzysk w drugiej generacji litografii 3 nm od Samsunga wynosi zaledwie 20%, co z uniemożliwia wdrożenie jej do masowej produkcji. Warto dodać, że z podobnymi trudnościami Samsung zmaga się w procesie technologicznym 2 nm, który został przesunięty na 2026 rok. Przedsiębiorstwo obecnie dysponuje już pierwszą generacją procesu 3 nm, oznaczaną jako SF3E-3GAE, która osiąga uzysk w granicach 50-60%. Proces ten również bazuje na technologii tranzystorów GAAFET (Gate All Around Field Effect Transistor).

Problemy związane z drugą generacją litografii 3 nm mogą wpłynąć na dalszy rozwój Samsunga, który już teraz dostrzega odpływ kluczowych klientów na rzecz TSMC, lidera technologii rozwijającego swoje rozwiązania najszybciej w branży. Dla Samsunga, który stara się utrzymać konkurencyjność, te trudności mogą skutkować dalszym spadkiem udziałów rynkowych. Opóźnienia związane z nową generacją procesu technologicznego 3 nm mogą zmusić firmę do rewizji swoich planów, zwłaszcza że zakładany przez przedsiębiorstwo współczynnik rentowności dla produkcji seryjnej wynosi 70% uzysku z pojedynczego wafla krzemowego.

Źródło: WCCFTech, yeux1122 (Blog)