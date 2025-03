Samsung Galaxy S26 może otrzymać układ wykonany w 2 nm procesie technologicznym. Firma już opracowuje nowy chip

Na początku maja 2024 roku mogliśmy się dowiedzieć, że Samsung szykuje się do masowej produkcji chipu w 3-nanometrowym procesie technologicznym (SF3GAP). Z doniesień wynika, że może nim być flagowy układ Samsung Exynos 2500, który znajdzie się w smartfonie Samsung Galaxy S25. Natomiast wcześniej może się pojawić inny układ, który przeznaczony będzie dla smartwatcha. Okazuje się jednak, że Samsung już pracuje nad chipem w 2 nm procesie technologicznym.

Mimo że Samsung jest w trakcie przygotowań do produkcji układu w 3 nm procesie technologicznym, to już pracuje nad tym, aby w niedalekiej przyszłości wprowadzić chip wykonany w 2 nm procesie.

Masowa produkcja niesprecyzowanego chipu Samsung Exynos we wspomnianym 3 nm procesie rozpocznie się jeszcze w 2024 roku. Pogłoski wskazują na to, że tym układem może się okazać Samsung Exynos W1000, który znajdzie się w smartwatchu Samsung Galaxy Watch7. Oczywiście na horyzoncie jest także Samsung Exynos 2500, który ma odpowiadać za wydajność przyszłorocznego (2025) Samsunga Galaxy S25, więc równie wiele wskazuje na to, że to właśnie on jest tym ogłoszonym chipem. Wspomnieć można, że nie wiadomo dokładnie, na jaki proces zdecyduje się Qualcomm do produkcji nadchodzącego Snapdragona 8 Gen 4, więc ewentualna walka pomiędzy nim a Exynosem 2500 może być całkiem interesująca.

Jeszcze nie doczekaliśmy się żadnych odpowiedzi, a Samsung już pracuje nad kolejnym układem Exynos, który zostanie wykonany w 2 nm procesie technologicznym. Wewnętrzna nazwa kodowa nadchodzącego chipu to Thetis (znana z mitologii greckiej Tetyda) i wydaje się, że może nim być Samsung Exynos 2600. Ma on oczywiście znaleźć swoje miejsce w smartfonie Samsung Galaxy S26. Jego masowa produkcja rozpocznie się prawdopodobnie w drugiej połowie 2025 roku. Jest całkiem spora szansa, że skorzysta on z rdzeni Cortex-X6, jednak cały czas mówimy o wczesnej fazie rozwoju, więc informacji jest jeszcze "jak na lekarstwo".

