Samsung Exynos 2500 ma zaskoczyć wysoką wydajnością energetyczną. Chip dla Galaxy S25 zapowiada się coraz lepiej

Procesory Exynos od dawna kojarzą się nam z wysokimi temperaturami, throttlingiem i sporą energożernością, jednak trzeba uczciwie przyznać, że ostatnie smartfonowe chipy od Samsunga wcale nie są takie złe. Exynos 2400 w modelach Galaxy S24(+) spisuje się zauważalnie lepiej od poprzedników, natomiast Exynos 1480 występujący w modelu Galaxy A55 5G okazuje się znakomity pod niemal każdym względem. Nie dziwią więc kolejne pozytywne doniesienia ws. Exynosa 2500.

Exynos 2500 ma być szybszy od Exynosa 2400, a przy tym zapewnić lepsze zarządzanie energią i dłuższy czas pracy. Co więcej, całość ma zapewnić ogólnie wyższą wydajność energetyczną nawet niż Snapdragon 8 Gen 4.

Jak informuje @PandaFlashPro, który już wcześniej zdradził kilka ciekawych i sprawdzonych newsów na temat chipów Exynos, Samsung wyprodukuje model 2500 przy użyciu autorskiego procesu technologicznego 3 nm 2. generacji. Wszystko wskazuje na to, że to świetne wieści, bowiem m.in. dzięki tej litografii nowy układ ma być szybszy od Exynosa 2400, a przy tym zapewnić lepsze zarządzanie energią i dłuższy czas pracy. Co więcej, całość ma zapewnić ogólnie wyższą wydajność energetyczną nawet niż Snapdragon 8 Gen 4. Warto dodać, że duży udział w sukcesie Exynosa 2500 może mieć technologia "Fan-out Wafer Level Packaging" (FOWLP), przy użyciu której powstał już także Exynos 2400.

Zawiedzeni będą jednak ci, którzy oczekują od Exynosa 2500 najwyższych wyników w benchmarkach - już od jakiegoś czasu wiemy, że SoC raczej nie pokona Snapdragona 8 Gen 4. Z drugiej jednak strony chip Samsunga oferujący wyższą wydajność energetyczną może pozwolić na stosowanie akumulatorów o typowej dziś pojemności. Niedawno pojawiły się bowiem doniesienia, że sprawowanie nowego chipu Qualcomma ma wymusić na producentach pakowanie do swoich smartfonów baterii o pojemności 5500 mAh lub nawet jeszcze większych. Pamiętajcie jednak, by nie wyciągać pochopnych wniosków na etapie - ciągle jest wiele niewiadomych w tej sprawie. Musimy poczekać na kolejne informacje.

