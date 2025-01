Samsung Exynos 2500 powinien z łatwością pokonać Snapdragona 8 Gen 3 pod względem wydajności. Chip jest już w fazie testów

Dopiero niedawno zadebiutowały u nas pierwsze smartfony z nowymi topowymi mobilnymi układami. Nie oznacza to jednak, że producenci mogą osiąść na laurach i podziwiać słupki sprzedaży. Takie firmy Qualcomm czy Samsung opracowują już układy dla kolejnych smartfonów z najwyższej półki. W sieci pojawiły się nawet doniesienia o zaskakująco wysokiej wydajności wczesnej wersji Snapdragona 8 Gen 4. Jak na te działania odpowie popularny gigant z Korei Południowej?

W sieci pojawiły się właśnie pierwsze przecieki na temat chipu Exynos 2500. Wynika z nich, z układ mający zasilić przyszłoroczne smartfony Samsung Galaxy S25 z łatwością pokonuje Snapdragona 8 Gen 3 pod względem wydajności CPU i GPU. Jak wspomina źródło, na ten moment nie jest jeszcze jasna moc obliczeniowa zintegrowanej jednostki NPU, ale już sam fakt, że nadchodzący procesor wcale nie będzie gorszy od istniejącego już Snapdragona, jest zdecydowanie dobrą informacją.

The performance of Exynos 2500 is going so good that it easily outperforms the current Snapdragon 8 gen 3 processor in terms of both CPU and GPU performance but not sure about NPU. pic.twitter.com/XJ3HcQXhV1