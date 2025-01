Samsung Galaxy Z Flip6 może otrzymać chip Exynos 2400. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 tylko dla topowego Folda?

Samsung przyzwyczaił nas, że niektóre warianty smartfonów Galaxy wydawane są u nas z autorskimi procesorami Exynos. Niestety, układy te często są zauważalnie gorsze od konkurencyjnych Snapdragonów, które lądują np. w amerykańskich wersjach tych samych urządzeń. Dotychczas wydawało się, że tego typu podział nie będzie obowiązywał w przypadku składanych modeli, ale po ostatnich doniesieniach nie jesteśmy już tego tacy pewni...

Wszystko zaczęło się od widocznej poniżej wiadomości od informatora @kro_roe, wg którego pojawi się smartfon Samsung Galaxy Z Flip6 w wersji z układem Exynos (najpewniej model 2400). Taki model ma być dostępny w sprzedaży w Korei i najprawdopodobniej również w innych rejonach świata. Oczywiście pojawia się tutaj uzasadniona obawa, że smartfon w tej wersji trafi również do polskich sklepów. Dzisiejszego poranka @Tech_Reve niestety potwierdził, że coś rzeczywiście jest na rzeczy. Wygląda więc na to, że składane modele Samsunga w końcu otrzymają inne procesory niż ze stajni Qualcomma.

Flip6 Powered by Exynos or Snapdragon depending on region

Exynos confirmed for Korea Snapdragon confirmed for US

Preliminary confirmation, subject to change — kro (@kro_roe) March 19, 2024

I wouldn't be surprised even if the Exynos is included in this year's Flip 6. — Revegnus (@Tech_Reve) March 20, 2024

Jeśli Samsung Galaxy Z Flip6 rzeczywiście trafi do polskich sklepów z Exynosem 2400, będzie to duże rozczarowanie, zwłaszcza że specyfikacja tego smartfona zapowiada się bardzo obiecująco. Mówi się, że urządzenie otrzyma nieco większy ekran, pojemniejszą baterię 4000 mAh czy podwójny aparat z główną jednostką 50 MP. Szkoda, by to wszystko miało zostać zniweczone przez niezbyt energooszczędnego Exynosa, aczkolwiek jeśli rzeczywiście mowa tutaj o wariancie 2400, to może nie będzie aż tak źle - w końcu kompaktowy Galaxy S24 z tym chipem okazuje się względnie udanym modelem. Mimo wszystko jednak z tyłu głowy każdy będzie miał świadomość, że wg testów Snapdragon 8 Gen 3 nadal pozostaje pewniejszym wyborem... Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne doniesienia w tej sprawie.

Źródło: WCCFTech, @kro_roe, @Tech_Reve