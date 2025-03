Test smartfona Samsung Galaxy Z Flip5 - składak, którego będziesz chciał sprawdzić samemu. Nic, tylko czekać na promocje!

Smartfony ze zginanymi ekranami nadal dla wielu są zagadką. W niektórych kręgach są nawet uznawane za szczyt mobilnej technologii, choć tak po prawdzie nie są one już całkowitą nowością na rynku. W końcu Galaxy Fold pierwszej generacji debiutował ponad 4 lata temu, a w dzisiejszym świecie nowinek technologicznych to niemal wieczność. Przez cały ten czas producent mocno udoskonalił swoje zginane konstrukcje i rozszerzył swoją ofertę także o znacznie bardziej kompaktowego i nieco mniej zaawansowanego Flipa. O wytrzymałość tych modeli raczej nie trzeba się dziś obawiać - udowodniono już, że można je składać i rozkładać nawet kilkaset tysięcy razy. Czas więc skupić na ich praktycznych walorach. Przed Wami świeżutki Galaxy Z Flip5, który choć nie wprowadza rewolucji, to jednak w kilku aspektach oferuje nieco więcej od poprzednika.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Już zeszłoroczny Flip4 dla wielu okazał się wartym uwagi "składakiem", a to głównie ze względu na cenionego Snapdragona 8+ Gen 1 na pokładzie, zwiększoną pojemność baterii i kilka pomniejszych udoskonaleń. Tym razem producent poszedł o krok dalej (przynajmniej na pierwszy rzut oka), bowiem dostajemy bardziej funkcjonalny 3,4-calowy ekran zewnętrzny AMOLED 60 Hz oraz nowy zawias, który pozwoli na całkowite złożenie smartfona. Nie mogło też rzecz jasna zabraknąć procesora nowej generacji, czyli Snapdragona 8 Gen 2 w wersji For Galaxy, a także szybszej (UFS 4.0) i pojemniejszej pamięci wewnętrznej (zrezygnowano z wariantu 128 GB). Pytanie tylko, czy wspomniane nowości przekonają do zakupu tych, którzy zainteresowali się poprzednikiem kosztującym na przecenach już tylko nieco ponad 3000 zł?

Na papierze Samsung Galaxy Z Flip5 nie różni się znacząco poprzednika. Główne nowości to większy i bardziej funkcjonalny ekran zewnętrzny, nowy typ zawiasu oraz szybszy Snapdragon 8 Gen 2. W praktyce jednak okazuje się, że mamy do czynienia z czymś więcej, niż tylko skromnym odświeżeniem.

Dalsza część specyfikacji niestety nie zdradza zbyt wielu nowości. Wewnętrzny ekran to nadal 6,7-calowy panel AMOLED z odświeżaniem 120 Hz o tej samej rozdzielczości, choć tym razem ma wyróżniać się jasnością aż do 1750 nitów i mocniejszą powłoką Gorilla Glass Victus 2. Zdjęcia zrobimy za pomocą dobrze nam znanego duetu 12 MP + 12 MP oraz przedniej kamerki 10 MP, co oznacza, że raczej nie powinniśmy liczyć na flagową jakość fotografii. Co więcej, bateria nadal ma pojemność 3700 mAh, a zatem trudno spodziewać się znacząco wydłużonego czasu pracy z dala od gniazdka. Moc ładowania nadal pozostała ta sama, czyli 25 W w przypadku ładowania przewodowego i 15 W dla ładowania indukcyjnego. Warto jednak odnotować obsługę standardów Wi-Fi 6e, BT 5.3 czy USB-C 3.2. Samsung Galaxy Z Flip5 w testowanym przez nas wariancie 8 + 256 GB został wyceniony na 5599 zł, natomiast wersja z 512 GB pamięci wewnętrznej kosztuje 400 zł więcej.

Samsung Galaxy Z Flip5 Samsung Galaxy Z Flip4 Motorola razr 40 Ultra Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Procesor graficzny Adreno 740 Adreno 730 Adreno 730 System Android 13 Android 12 Android 13 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 Pamięć na dane 256 / 512 GB UFS 4.0 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie nie nie DualSIM nanoSIM, eSIM nanoSIM, eSIM 2x nanoSIM Łączność 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC, USB-C 3.2 5G, WiFi 6, BT 5.2, NFC, USB-C 2.0 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC, USB-C 2.0 Ekran 6,7" AMOLED, 2640 x 1080 px, 120 Hz

+

3,4" AMOLED 784 x 720 px 6,7" AMOLED, 2640 x 1080 px, 120 Hz

+

1,9" AMOLED 512 x 260 px 6,9" pOLED, 2640 x 1080 px, 165 Hz

+

3,6" pOLED, 1066 x 1056 px, 144 Hz Kamera tylna 12 + 12 MP 12 + 12 MP 50 + 13 MP Kamera przednia 10 MP 10 MP 32 MP Klasa odporności IPX8 IPX8 IP52 Akumulator 3700 mAh, 25 W + 15 W Qi 3700 mAh, 25 W + 15 W Qi 3800 mAh, 30 W + 15 W Qi Wymiary i waga 85 x 72 x 15 mm, 187 g 85 x 72 x 17 mm, 187 g 88 x 74 x 15, 188 g Premierowa cena 8 + 256 GB - 5599 zł

8 + 512 GB - 5999 zł 8 + 128 GB - od ok. 3500 zł 8 + 256 GB - 4999 zł

Co najbardziej może rozczarować wielu zainteresowanych, producent nie chwali się ani nowym zestawem aparatów czy wydłużonym czasem pracy na jednym ładowaniu. To z kolei oznacza, że jakąkolwiek poprawę w tych aspektach może nam zagwarantować tylko nowszy procesor do spółki z poprawionym oprogramowaniem. Teoretycznie więc mamy do czynienia z odświeżonym Galaxy Z Flipem4 z zeszłego roku, ale już niejednokrotnie przekonaliśmy się, że nie ma co wyciągać wniosków na podstawie suchej specyfikacji technicznej. Sprawdźmy, jak całość wypada w praktyce.