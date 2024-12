Samsung Galaxy Z Flip6 będzie znacznie bardziej flagowy od poprzedników. Szkoda, że nie można było tak od razu...

Ledwie kilka dni temu zakończyliśmy testowanie smartfona Samsung Galaxy Z Flip5. Zgodnie z oczekiwaniami, model ten stanowi krok we właściwym kierunku i pod kilkoma względami jest znacznie ciekawszą opcją od poprzedników. Szkoda tylko, że pod względem możliwości fotograficznych nadal nie jest to flagowiec, ale wygląda na to, że producent robi wszystko, by kolejny Flip trafił również w ręce amatorów mobilnych fotek.

Wygląda na to, że dopiero przyszłoroczny "składak" Samsunga zaoferuje naprawdę dobrą jakość zdjęć. Na pokład ma trafić sensor główny 50 MP, prawdopodobnie ten sam, który znajduje się na wyposażeniu flagowców w stylu Galaxy S23(+).

Jak donosi serwis GalaxyClub, Samsung testuje już przyszłorocznego Galaxy Z Flipa6. Urządzenie nosi nazwę kodową B6 (Galaxy Z Flip5 to B5). Jak się okazuje, najważniejszą cechą modeli prototypowych jest główny aparat fotograficzny 50 MP. W tej chwili nie są dostępne żadne szczegóły na temat tego sensora, aczkolwiek można zgadywać, że mowa tu o tej samej jednostce, która znajduje się na wyposażeniu flagowców w stylu Galaxy S23(+). Nie wiemy, czy producent zdecyduje się na ulepszenie obiektywu ultraszerokokątnego, aczkolwiek było to logiczne rozwiązanie. Tak czy siak, wygląda na to, że dopiero "składak" z 2024 roku zaoferuje naprawdę dobrą jakość zdjęć.

Dalsza część specyfikacji smartfona Samsung Galaxy Z Flip6 nie jest znana, choć trudno oczekiwać wielkich zmian względem "piątki". Poza układem Snapdragon 8 Gen 3 możemy po cichu liczyć jedynie na nieznacznie większą baterię lub poprawiony ekran zewnętrzny, jednak na ten moment nic nie jest pewne. Kolejna generacja zginanych modeli od Samsunga zadebiutuje prawdopodobnie dopiero za rok, a zatem jasne jest, że w międzyczasie pojawi się jeszcze sporo plotek i przecieków.

Źródło: Sammobile, GalaxyClub