Samsung Galaxy Z Flip5 nie pobił rekordu złożeń swojego poprzednika. Mimo to okazał się od niego lepszy

Przeszło rok temu znany polski (a obecnie także zagraniczny) youtuber Kuba Klawiter, postanowił sprawdzić wytrzymałość jednego ze składanych smartfonów od Samsunga, a konkretniej modelu Galaxy Z Flip3. Urządzenie było składane bez przerwy przez różne osoby, a w międzyczasie musiało się zmierzyć z piaskiem, lodem i innymi trudnościami. Ostatecznie sprzęt poddał się po 418,5 tys. złożeń. Teraz przyszedł czas przetestować obecną generację wraz z jednym rywalem.

Testowi wytrzymałości zostały poddane dwa flagowe składane smartfony znanych marek - Samsung Galaxy Z Flip5 oraz Motorola Razr 40 Ultra. Wyniki są naprawdę optymistyczne dla jednego z nich, natomiast dla drugiego już nie tak bardzo.

Cała inicjatywa zaczęła się 2 sierpnia 2023 roku i trwała aż do 9 sierpnia - w tym czasie na platformie YouTube prowadzony był live na anglojęzycznym kanale Kuby Klawitera (Mrkeybrd). Założenie było takie samo jak poprzednim razem - sprawdzić ile razy wspomniane urządzenia będą w stanie się złożyć i rozłożyć, zanim zostaną uszkodzone. Oczywiście, aby nie było zbyt łatwo, po drodze czekały na nie różne wyzwania, których było więcej (a przy okazji okazały się cięższe do przetrwania) niż przy pierwszym teście. Smartfon Motoroli swoje pierwsze problemy z zawiasem odnotował już po 43,9 tys. złożeń, z kolei z testu został wykluczony przy 126,268 tys. Ekran przestał być wtedy całkowicie sprawny, a do tego sprzęt nie zawsze od razu się zamykał.

Samsung Galaxy Z Flip5 bez problemu przeszedł próg 200 tys. złożeń i po tym czasie zaczął być poddawany cięższym warunkom (choć wcześniej oba smartfony zostały zamknięte w woreczku foliowym i przez kilka minut miały kontakt z kurzem i wszelkiego rodzaju paprochami). Najpierw przez pół godziny był składany pod wodą, która nie zrobiła na nim większego wrażenia. W międzyczasie musiał się zmierzyć się ze składaniem w gorącej atmosferze (ponad 70 stopni Celsjusza), leżeniem w lodzie, zaliczył bliskie spotkanie z piaskownicą oraz płynnym ciastem (mąka, cukier, jajka). Ostatecznie jego ekran odmówił posłuszeństwa po ponad 401 tys. złożeń. Nadal był w stanie funkcjonować oraz zamykać się do końca, natomiast na wyświetlaczu znalazła się pionowa kreska i sprzęt nie do końca się otwierał. Jest to co prawda nieco gorszy wynik niż przy "trzeciej odsłonie", natomiast tym razem konkurencje były bardziej wymagające, a sam rezultat i tak robi wrażenie. Skrót transmisji, a także pierwszy test zobaczymy poniżej.

Źródło: YouTube@Mrkeybrd