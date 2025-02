Samsung Galaxy Z Flip5 - premiera składanego smartfona o niewielkich gabarytach. Producent stawia na gustowną ewolucję

Po wielu miesiącach oczekiwań Samsung w końcu oficjalnie zaprezentował swoje nowe składane smartfony. Obok chyba najbardziej wyczekiwanego Folda5 zadebiutował rzecz jasna także znacznie bardziej kompaktowy Galaxy Z Flip5. Rozczarowani będą jednak ci, którzy liczyli na małą rewolucję w ofercie. Jak się okazuje, nowe urządzenie różni się od poprzednika tylko w kilku aspektach, aczkolwiek koniec końców dla zainteresowanych klientów i tak może stanowić propozycję nie do odrzucenia.

Przedsprzedaż Samsunga Galaxy Z Flip5 właśnie wystartowała i potrwa do 10 sierpnia 2023 do godziny 23:59. W trakcie jej trwania model z 512 GB pamięci można dostać w cenie 256 GB, więc zdecydowanie warto rozważyć wcześniejszy zakup. A to wcale nie koniec możliwych bonusów.

Przeważająca część specyfikacji technicznej pozostała bez wyraźnych zmian, jednak skupmy się na nowościach. Nadal mamy do czynienia z uroczym "składakiem" kryjącym wewnątrz 6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2640 x 1080 px, choć tym razem zamiast zastosowano powłokę Gorilla Glass Victus drugiej generacji. Na pierwszy rzut oka widać za to nowy, większy ekran zewnętrzny. Urósł on do przekątnej 3,4-cala i tym razem cechuje się odświeżaniem 120 Hz. Producent chwali się, że jego obsługa w wielu sytuacjach w zasadzie zwolni użytkownika z obowiązku otwierania obudowy. Można używać nawigacji tak samo, jak na ekranie głównym, przeglądać i uruchamiać widżety, zmieniać ustawienia, odczytywać i odpowiadać na wiadomości czy nawet wyciszać całość za pomocą dłoni.

Samsung Galaxy Z Flip4 Samsung Galaxy Z Flip5 Ekran główny 6,7" Dynamic AMOLED 2X,

adaptacyjne 120 Hz,

2640 x 1080 px

Gorilla Glass Victus+ 6,7" Dynamic AMOLED 2X,

adaptacyjne 120 Hz,

2640 x 1080 px

Gorilla Glass Victus 2 Ekran zewnętrzny 1,9" AMOLED, 512 x 260 px 3,4" AMOLED 748 x 720 px, 120 Hz Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) Pamięć RAM 8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5X Pamięć na dane 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 256 / 512 GB UFS 4.0 Aparat przedni 10 MP 1.22 μm FF, F2.4 10 MP 1.22 μm FF, F2.4 Aparat tylny 12 MP FF F2.2 123° 1.12 μm - główny

12 MP Dual Pixel F1.8 1,8 μm OIS -ultraszeroki 12 MP FF F2.2 123° 1.12 μm - główny

12 MP Dual Pixel F1.8 1,8 μm OIS -ultraszeroki Audio głośniki stereo, Dolby Atmos głośniki stereo, Dolby Atmos Łączność 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB 2.0 5G, WiFi 6e, eSIM, Bluetooth 5.3, NFC, USB 3.2 Bateria 3700 mAh

ładowanie przewodowe 25 W

ładowanie bezprzewodowe 15 W 3700 mAh

ładowanie przewodowe 25 W

ładowanie bezprzewodowe 15 W

System Android 12, One UI 4.1 Android 13, One UI 5.1 Wymiary i waga 84,9 x 71,9 x 17,1 mm

187 g 85,1 x 71,9 x 15,1 mm

187 g Klasa odporności IPX8 IPX8 Wersje kolorystyczne szary, niebieski, fioletowy, różowe złoto beżowy, grafitowy, fioletowy, miętowy (ekskluzywne kolory: szary, zielony, niebieski, żółty) Ceny premierowe 8 / 128 GB - 5149 zł

8 / 256 GB - 5449 zł

8 / 512 GB - 5999 zł 8 / 256 GB - 5599 zł

8 / 512 GB - 5999 zł

Nie da się też ukryć, że zaktualizowana została także specyfikacja techniczna smartfona. Tym razem całość zasila chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy w połączeniu z 8 GB pamięci LPDDR5X i 256 / 512 GB pamięci UFS 4.0 (zrezygnowano z wariantu 128 GB). Poza tym warto zwrócić uwagę na nieco zmienioną konstrukcję zawiasu, dzięki któremu smartfon po złożeniu jest nawet 2 mm cieńszy od poprzednika. Konfiguracja aparatów pozostała natomiast taka sama jak w modelu Flip4, aczkolwiek Samsung podkreśla, że selfie tylnym aparatem powinno być teraz znacznie wyższej jakości. Wszystko to dzięki bardziej rozbudowanym ustawieniom aparatu. Co więcej, można liczyć na lepsze nocne nagrania dzięki wsparciu AI, ulepszonej redukcji szumów i poprawionej stabilizacji.

Cena za wariant z 256 GB wynosi 5599 zł, natomiast wersja z 512 GB kosztuje 5999 zł. Przedsprzedaż Samsunga Galaxy Z Flip5 właśnie wystartowała i potrwa do 10 sierpnia 2023, do godziny 23:59. W trakcie jej trwania model z 512 GB pamięci można dostać w cenie 256 GB, więc zdecydowanie warto rozważyć wcześniejszy zakup. Ponadto możemy zdecydować się jeszcze na opcję odkupu starego urządzenia, z którego można uzyskać od 500 do 3200 zł zwrotu lub zwrot na kartę mobilną o wartości 450 zł. Co więcej, dla tych, którzy szczególnie nie mogą się doczekać nowego Flipa przygotowana specjalną ofertę. Przy złożeniu zamówienia do 28 lipca, do zestawu ze smartfonem w gratisie dołączane będą słuchawki Samsung Galaxy Buds2.

Źródło: Samsung, PurePC