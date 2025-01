Samsung rozszerzył program samodzielnej naprawy na Europę. To świetne wieści dla posiadaczy modeli Galaxy S20, S21 i S22

W zeszłym roku do USA trafił ciekawy program Samsunga, w ramach którego użytkownicy niektórych popularnych smartfonów tego producenta mogą samodzielnie dokonać naprawy swojego urządzenia. To świetne rozwiązanie dla osób, które są przywiązane do swojego modelu Galaxy. Teraz gigant ogłosił, że program zostaje rozszerzony na Europę, co oznacza, że niebawem mnóstwo urządzeń przeznaczonych na nasz rynek otrzyma nowe życie.

Póki co możliwe będzie samodzielne naprawianie smartfonów z serii Galaxy S20, S21 i S22. Producent wspomina, że użytkownicy będą mogli wymienić wyświetlacz, tylne szkło i porty ładowania.

Samsung ogłosił, że program samodzielnej naprawy jest już dostępny w Europie, w szczególności w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Program umożliwia uzyskanie potrzebnych narzędzi, w tym zestawów narzędzi oraz oryginalnych części Samsung. Póki co możliwe będzie samodzielne naprawianie smartfonów z serii Galaxy S20, S21 i S22. Producent wspomina, że użytkownicy będą mogli wymienić wyświetlacz, tylne szkło i porty ładowania, natomiast samodzielna wymiana “spuchniętego” akumulatora nie jest już zalecana. Klienci będą również mogli zachować wszystkie narzędzia służące do naprawy, by móc skorzystać z nich ponownie w przyszłości.

Do uruchomienia programu w Europie przysłużyła się współpraca z wiodącymi dystrybutorami części w Europie, w tym z firmami ASWO i 2Service. Jak mówi TM Roh, prezes i szef wydziału Mobile eXperience Business spółki Samsung Electronics: "Pracujemy nad wydłużeniem cyklu życia naszych urządzeń Galaxy, by zachęcić użytkowników do korzystania z nich tak długo, jak to możliwe. [...] Dążymy do rozszerzenia naszego programu samodzielnej naprawy na cały świat". Choć póki co liczba "naprawialnych" urządzeń może nieco pozostawiać do życzenia, to jednak producent deklaruje, że w przyszłości objęte będą nim także inne urządzenia. Więcej informacji na temat programu, a także ceny poszczególnych części znaleźć można pod tym linkiem.

Źródło: Samsung