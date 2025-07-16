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HONOR X70 - smartfon z baterią jak w tablecie. Snapdragon 6 Gen 4, ekran AMOLED i szybkie ładowanie bezprzewodowe

Natan Faleńczyk | 16-07-2025 07:00 |

HONOR X70 - smartfon z baterią jak w tablecie. Snapdragon 6 Gen 4, ekran AMOLED i szybkie ładowanie bezprzewodoweHONOR zaskakuje po raz kolejny - ponownie w segmencie smartfonów. Marka w ostatnim czasie wprowadziła dobrze wyposażonego składanego smartfona, który wyróżniał się pod względem aparatów, a przy okazji również w kwestii akumulatora. Tym razem to właśnie ten ostatni aspekt trafił na piedestał, dzięki czemu mamy do czynienia z modelem, który może się poszczycić naprawdę pojemną baterią. Mowa wszak o wartości, której nie wstydzą się nawet tablety.

Rynek smartfonów zmierza w dwóch kierunkach: coraz smuklejszych modeli, a także z coraz pojemniejszymi akumulatorami. HONOR X70 wyróżnia się pod tym drugim względem i to naprawdę bardzo mocno.

HONOR X70 - smartfon z baterią jak w tablecie. Snapdragon 6 Gen 4, ekran AMOLED i szybkie ładowanie bezprzewodowe [1]
Źródło: HONOR

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Nie ma tak naprawdę co się rozpisywać na początku na temat innych cech tego urządzenia, gdyż to właśnie pojemność akumulatora jest tutaj najciekawszą kwestią. Mowa bowiem o wartości 8300 mAh - doprawdy imponujące, tym bardziej że smartfon od marki HONOR nie jest gruby (poniżej 8 mm), a do tego waży tyle, co inne (mniej niż 200 g). Na dodatek wspiera przewodowe ładowanie o mocy 80 W, a jeśli zdecydujemy się na najbogatszą wersję, to zyskamy dostęp także do 80 W ładowania bezprzewodowego i ładowania zwrotnego. Pod względem innych aspektów, a więc samej wydajności, czy też zaplecza fotograficznego, jest po prostu dobrze, choć należy docenić to, że konstrukcja smartfona spełnia normę IP69K. Wspomnieć można też o obecności komory parowej.

  HONOR X70
Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
1 x 2,3 GHz Cortex-A720
3 x 2,2 GHz Cortex-A720
4 x 1,8 GHz Cortex-A520
Układ graficzny Adreno 810
Pamięć RAM 8 lub 12 GB
Pamięć wbudowana 128, 256 lub 512 GB
Wyświetlacz 6,79" 2640 x 1200 px, AMOLED (19,8:9)
10-bit, do 120 herców, HDR, 6000 nitów (peak)
Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G, iRDA
Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0)
Aparat przedni 8 MP (f/2.0)
Aparat z tyłu 50 MP (f/1.88, OIS)
Norma odporności IP66, IP68, IP69K
Akumulator 8300 mAh
Ładowanie Przewodowe: 80 W
Zwrotne: Tak (tylko 512 GB)
Bezprzewodowe: 80 W (tylko 512 GB)
System Android 15 (MagicOS 9.0)
Wymiary 161,9 x 76,1 x 7,96 mm
Waga 193 lub 199 g (w zależności od wersji)
Cena 8/128 GB - 1399 juanów
8/256 GB - 1599 juanów
12/256 GB - 1799 juanów
12/512 GB - 1999 juanów

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Na pokład trafił jeden z chipów od Qualcomma, a dokładniej Snapdragon 6 Gen 4, z kolei na wyspie z aparatami jest tak naprawdę jedna kamerka do zdjęć i wideo (z drugiej strony, to i tak spora część osób nie korzysta z innych oczek, więc nie w każdym przypadku będzie to wada). Ekran to całkiem sporej wielkości panel AMOLED, który wspiera tryb HDR i 120-hercowe odświeżanie. Ponadto - jak wynika z materiałów producenta - można go obsługiwać nawet w deszczu i w rękawiczkach. Całość działa pod kontrolą Androida w wersji 15. Kiedy i czy w ogóle ta wersja trafi do Polski? Tego nie można powiedzieć z całą pewnością, a jeśli ten model się u nas pojawi, to jest jeszcze jedna kwestia: czy zachowa on tak wielką pojemność akumulatora? Trochę światła może rzucić tutaj fakt, że poprzednicy nie są dostępni na naszym rynku, więc w grę może wchodzić tylko import. Wszystkie informacje znajdziemy TUTAJ.

HONOR X70 - smartfon z baterią jak w tablecie. Snapdragon 6 Gen 4, ekran AMOLED i szybkie ładowanie bezprzewodowe [2]
Źródło: HONOR

Źródło: GSMArena, HONOR
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