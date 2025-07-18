Smartfon vivo X300 Pro ma być zauważalnie lepszy od X200 Pro. Na pokład trafi Dimensity 9500, nowy aparat główny i ogromna bateria

Można dziś wskazać kilku dużych producentów, którzy właściwie ignorują wszelkie nowości techniczne i skupiają się już tylko na coraz bardziej dopracowanym oprogramowaniu i nowych funkcjach AI. Na szczęście nie wszystkie firmy chcą brać z nich przykład. Docierają do nas pierwsze informacje na temat nadchodzącego flagowca vivo X300 Pro, z których wynika, że nowy model będzie istotnie różnił się od popularnego X200 Pro.

Nowość od vivo ma przyciągać uwagę m.in. za sprawą chipu Dimensity 9500, nowego aparatu głównego Sony LYT-828, baterii 7000 mAh oraz zupełnie płaskiego ekranu AMOLED.

Mimo że vivo X200 Pro często określany jest dziś jako najlepszy fotosmartfon na rynku, to i tak w X300 Pro możemy doczekać się istotnych ulepszeń w zakresie fotografii. Pojawiły się doniesienia, że na pokład nowego flagowca trafi aparat 50 MP Sony LYT-828 1/1,3" (poprzednik ma jednostkę Sony LYT-818). Co więcej, mówi się o zastosowaniu nowej powłoki optycznej, co także powinno mieć wpływ na uzyskiwanie lepszych zdjęć. Pozostałe aparaty raczej nie doczekają się zmian - oczekujemy, że producent ponownie sięgnie po teleobiektyw peryskopowy 200 MP (f/2.7, 1/1,4") i ten sam aparat ultraszerokokątny 50 MP.

Obiecująco prezentuje się specyfikacja smartfona również w innych aspektach. Całość ma zasilać procesor MediaTek Dimensity 9500 z nowymi rdzeniami Cortex-X930 oraz grafiką Immortalis-Drage. Oczekujemy, że smartfon otrzyma tym razem zupełnie płaski ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2800 x 1260 px, a także ogromną baterię 7000 mAh (o 1000 mAh większą niż w poprzedniku). Oczywiście można nieco żałować, że nie pokuszono się np. o nową jednostkę ultraszerokokątną, jednak wydaje się, że nowość od vivo mimo to i tak zapowiada się bardzo dobrze - zwłaszcza że na tym cała lista zmian raczej się nie skończy. Oczekujemy, że smartfon zostanie wprowadzony do sprzedaży w Chinach w 4. kwartale tego roku, a w 2026 roku stanie się dostępny globalnie.

Źródło: GSMarena, @xJohnnyManueLx