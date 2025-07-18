Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Smartfony i tablety

Smartfon vivo X300 Pro ma być zauważalnie lepszy od X200 Pro. Na pokład trafi Dimensity 9500, nowy aparat główny i ogromna bateria

Piotr Piwowarczyk | 18-07-2025 09:30 |

Smartfon vivo X300 Pro ma być zauważalnie lepszy od X200 Pro. Na pokład trafi Dimensity 9500, nowy aparat główny i ogromna bateriaMożna dziś wskazać kilku dużych producentów, którzy właściwie ignorują wszelkie nowości techniczne i skupiają się już tylko na coraz bardziej dopracowanym oprogramowaniu i nowych funkcjach AI. Na szczęście nie wszystkie firmy chcą brać z nich przykład. Docierają do nas pierwsze informacje na temat nadchodzącego flagowca vivo X300 Pro, z których wynika, że nowy model będzie istotnie różnił się od popularnego X200 Pro.

Nowość od vivo ma przyciągać uwagę m.in. za sprawą chipu Dimensity 9500, nowego aparatu głównego Sony LYT-828, baterii 7000 mAh oraz zupełnie płaskiego ekranu AMOLED. 

Smartfon vivo X300 Pro ma być zauważalnie lepszy od X200 Pro. Na pokład trafi Dimensity 9500, nowy aparat główny i ogromna bateria [1]

OPPO Find X8 Pro vs Vivo X200 Pro, porównanie aparatów. Zobacz, który smartfon robi lepsze zdjęcia i filmy

Mimo że vivo X200 Pro często określany jest dziś jako najlepszy fotosmartfon na rynku, to i tak w X300 Pro możemy doczekać się istotnych ulepszeń w zakresie fotografii. Pojawiły się doniesienia, że na pokład nowego flagowca trafi aparat 50 MP Sony LYT-828 1/1,3" (poprzednik ma jednostkę Sony LYT-818). Co więcej, mówi się o zastosowaniu nowej powłoki optycznej, co także powinno mieć wpływ na uzyskiwanie lepszych zdjęć. Pozostałe aparaty raczej nie doczekają się zmian - oczekujemy, że producent ponownie sięgnie po teleobiektyw peryskopowy 200 MP (f/2.7, 1/1,4") i ten sam aparat ultraszerokokątny 50 MP. 

Smartfon vivo X300 Pro ma być zauważalnie lepszy od X200 Pro. Na pokład trafi Dimensity 9500, nowy aparat główny i ogromna bateria [2]

Test smartfona vivo X200 Pro - prawdziwa fotograficzna bestia! Warto było czekać na polską premierę

Obiecująco prezentuje się specyfikacja smartfona również w innych aspektach. Całość ma zasilać procesor MediaTek Dimensity 9500 z nowymi rdzeniami Cortex-X930 oraz grafiką Immortalis-Drage. Oczekujemy, że smartfon otrzyma tym razem zupełnie płaski ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2800 x 1260 px, a także ogromną baterię 7000 mAh (o 1000 mAh większą niż w poprzedniku). Oczywiście można nieco żałować, że nie pokuszono się np. o nową jednostkę ultraszerokokątną, jednak wydaje się, że nowość od vivo mimo to i tak zapowiada się bardzo dobrze - zwłaszcza że na tym cała lista zmian raczej się nie skończy. Oczekujemy, że smartfon zostanie wprowadzony do sprzedaży w Chinach w 4. kwartale tego roku, a w 2026 roku stanie się dostępny globalnie.

Źródło: GSMarena, @xJohnnyManueLx
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Samsung Galaxy S26 FE coraz bliżej premiery. Smartfon pojawił się na grafikach w trzech kolorach

Samsung Galaxy S26 FE coraz bliżej premiery. Smartfon pojawił się na grafikach w trzech kolorach

5
Google Pixel 11 - nadchodząca seria smartfonów nie kryje przed nami tajemnic. Oto wszystko, co wiemy na ich temat

Google Pixel 11 - nadchodząca seria smartfonów nie kryje przed nami tajemnic. Oto wszystko, co wiemy na ich temat

19
Apple oficjalnie uruchamia program Upgrade. Klienci mogą wziąć urządzenia firmy w leasing zamiast na własność

Apple oficjalnie uruchamia program Upgrade. Klienci mogą wziąć urządzenia firmy w leasing zamiast na własność

43
Nothing jednak nie pójdzie drogą OnePlusa? Marka dementuje plotki o wycofaniu się z globalnych rynków

Nothing jednak nie pójdzie drogą OnePlusa? Marka dementuje plotki o wycofaniu się z globalnych rynków

3
Premiera Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8. Debiutuje nowa generacja składanych smartfonów

Premiera Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Flip8. Debiutuje nowa generacja składanych smartfonów

36
Liczba komentarzy: 30

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.