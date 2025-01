Co pojawi się na tegorocznym Samsung Galaxy Unpacked? Federalna Komisja Łączności USA uchyliła rąbka tajemnicy

Od pewnego czasu w sieci krążą różne plotki na temat sprzętu, który ma zostać zaprezentowany na tegorocznym wydarzeniu Samsung Galaxy Unpacked. Teraz dzięki Federalnej Komisji Łączności USA wiemy, co z dużą pewnością zostanie nam ukazane. Mowa tutaj o nowych tabletach Samsung Galaxy Tab S9 Plus i Galaxy Tab S9 Ultra, które mogą mieć premierę już w trzecim kwartale tego roku. Zerknijmy zatem na to jak będą wyglądały i co zaoferują nowe tablety od koreańskiej firmy.

Federalna Komisja Łączności USA w ostatnim czasie nadała certyfikaty kilku nowym modelom tabletów Samsunga i podpisała z producentem dokumenty na zachowanie poufności do 1 listopada 2023 roku. Może to oznaczać, że już w trzecim kwartale tego roku może odbyć się premiera nowej serii topowych tabletów: Samsung Galaxy Tab S9. Jak pokazują dokumenty od FCC, modele, które mają się ukazać to: Galaxy Tab S9 Plus (SM-X810), Galaxy Tab S9 Ultra (SM-X910) oraz Galaxy Tab S9 (SM-X710 lub SM-X716B i SM-X718U). Ponadto istnieje również wariant modelowy o oznaczeniu SM-818U z modemem 5G, który najprawdopodobniej będzie sprzedawany jedynie na terenie Ameryki Północnej.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra prawdopodobnie otrzyma SOC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 i ma posiadać maksymalnie 16 GB pamięci RAM. Tablet ma mieć zainstalowany system operacyjny Android 13 wraz z nakładką One UI 5.1. Według informacji krążących po sieci model ten ma dostać 14,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2960 x 1848 pikseli, który ma cechować się 120% pokryciem gamy kolorów DCI-P3. Urządzenie ma też otrzymać baterie o pojemności 11200 mAh i szybkie ładowanie 45 W. Dodatkowo model ten ma zapewnić bezprzewodowe zwrotne ładowanie dla kompatybilnych urządzeń o nieznanej jeszcze mocy. Prawdopodobne wymiary urządzenia to 208,6 mm szerokości, 326,4 mm długości oraz 5,5 mm grubości. Waga produktu ma wynieść 737 gramów, a obudowa tabletu ma zapewniać stopień ochrony IP68.

