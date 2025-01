Samsung Galaxy S23 i S23+ - producent przyznaje się do problemu z rozmytymi zdjęciami. Aktualizacja systemu ma załatwić sprawę

Tegoroczne smartfony Samsunga z serii Galaxy S23 to prawdopodobnie jedne z najlepszych urządzeń z Androidem na rynku. Duża w tym zasługa układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, który trafił również do wariantów przeznaczonych na nasz rynek. W rezultacie smartfony nie tylko oferują topową wydajność, lecz także rozsądne temperatury i niezły czas pracy na jednym ładowaniu. Niestety, łyżką dziegciu w beczce miodu okazała się wada aparatu w podstawowych modelach S23 i S23+.

Wielu użytkowników zaczęło skarżyć się na rozmyte zdjęcia wykonywane wyłącznie z bliska za pomocą obiektywu głównego 50 MP - obszar wokół obiektu często okazywał się rozmazany, a zjawisko zostało określone jako "banana blur" (więcej na ten temat znajdziecie np. pod tym linkiem). Wada ta mogła powstrzymywać wielu konsumentów przed zakupem, jednak wydaje się, że problem może niebawem stać się nieaktualny. Firma Samsung opublikowała właśnie komunikat, w którym potwierdza istnienie wady, a także proponuje rozwiązanie problemu.

Całe zagadnienie wyjaśnia wiadomość od producenta, która brzmi następująco:

"Podczas testowania możliwości aparatu w urządzeniu S23 lub S23+, Twoją uwagę mógł przykuć fakt, że podczas robienia zdjęcia z bliska obszar wokół obiektu wygląda na nieco rozmyty. Dzieje się tak, ponieważ tylny aparat szerokokątny w urządzeniu S23 i S23+ ma jasną przysłonę, co pomaga podczas robienia zdjęć w ciemności. Oznacza to jednak również, że bardziej zauważalna selektywna ostrość może sprawić, że tło twoich zdjęć będzie wyglądać na nieco rozmyte. Samsung planuje poprawić to w przyszłej aktualizacji oprogramowania. W międzyczasie, jeśli doświadczasz tego na swoim Samsung Galaxy S23 lub S23+, możesz spróbować kilku rozwiązań:

Spróbuj zrobić zdjęcie z nieco większej odległości; jeśli obiekt, któremu robisz zdjęcie, znajduje się w odległości około 30 cm, cofnij się o rozpiętość dłoni

Spróbuj zrobić zdjęcie trzymając telefon pionowo; jeśli trzymasz telefon poziomo lub ukośnie, tło może wyglądać na bardziej rozmyte."

Warto docenić, że producent w końcu odniósł się do tematu, jednak szkoda tylko, że stosowny komunikat pojawił się dopiero po kilku miesiącach od premiery urządzeń. Na ten moment trudno ocenić, czy wada aparatu rzeczywiście może zostać rozwiązana za pomocą aktualizacji oprogramowania, jednak wygląda na to, że w tej sprawie będziemy musieli po prostu zaufać Samsungowi.

Źródło: Samsung