Samsung Galaxy Z Flip5 - pojawiła się specyfikacja kolejnego składańca. Jedną z większych zmian przejdzie ekran zewnętrzny

Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące Galaxy Unpacked ma skupić się na premierze nowych składanych smartfonów z serii Flip i Fold. Jak dowiedzieliśmy się przed kilkoma godzinami, tym razem wydarzenie odbędzie się w Seulu, a więc w stolicy Korei Południowej. Data nie jest jeszcze znana, niemniej można przypuszczać, że będzie to 26 lub 27 lipca. Wszystko dlatego, że (zgodnie z najnowszym przeciekiem) tego samego dnia zadebiutować ma właśnie Galaxy Z Flip5.

Do sieci przedostały się nieoficjalne, ale godne zaufania dane techniczne smartfona Samsung Galaxy Z Flip5. Pod kątem specyfikacji zmiany są czysto kosmetyczne, za to trwa wyścig o to, kto ma największy... ekran zewnętrzny.

Samsung Galaxy Z Flip4

Oprócz daty premiery, do sieci przedostały się też szczegóły dotyczące specyfikacji takie jak wymiary wyświetlaczy, procesor, pojemność akumulatora czy cena. Wszystkie te rewelacje pochodzą od jednego z insiderów nazwiskiem Yogesh Brar. W tweecie, który zamieścił przed kilkoma godzinami utrzymuje on, że Samsung Galaxy Z Flip5 wyceniony został na 999 dolarów, a więc na tyle samo, co poprzednia generacja w wersji pamięciowej 8+128 GB. Zerkając na pozostałe elementy specyfikacji (Snapdragon 8 Gen 2, pamięć RAM 8 GB, bateria 3700 mAh 25 W) trzeba przyznać, że Koreańczycy podeszli do nowego składańca bardzo zachowawczo.

Samsung Galaxy Z Flip4

Tak naprawdę jedynym czym mógłby nas zaskoczyć nowy składaniec byłby jego wygląd. Jako że system zawiasów jest już jednak sprawdzony, to nie należy się spodziewać zmian w tym właśnie aspekcie. Zostaje nam niemniej jeszcze kwestia zewnętrznego ekranu. Jak wiemy, debiutująca kilka dni temu Motorola razr 40 Ultra wyposażona została w największy dotąd zewnętrzny wyświetlacz wśród składańców, więc może i Samsung zechce zmienić co nieco w tej materii? Okazuje się, że tak właśnie jest. Zgodnie z przeciekiem nowy ekranik ma mieć wszak aż 3,4", dzięki czemu spora część zadań będzie mogła być wykonywana bez otwierania konstrukcji.

Samsung Galaxy Z Flip5 5G



- Main: 6.7" FHD+ AMOLED, 120Hz

- Outer: 3.4" HD AMOLED

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

- 8GB RAM

- 128/256GB storage

- 12MP + 12MP main camera

- Android 13, OneUI 5.1

- 3,700mAh battery, 25W charging



Launch: 26th/27th July



Price: $999 (expected) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 7, 2023

Źródło: Twitter