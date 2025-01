Motorola razr 40 oraz razr 40 Ultra. Premiera składanych smartfonów w wersji dla mniej i bardziej wymagających

Za nami globalna premiera dwóch składanych smartfonów marki Motorola. Mowa oczywiście o kolejnym wcieleniu serii razr. Tym razem wcielenie owo będzie podwójne, jako że nowy razr przybywa w wersji razr 40 oraz razr 40 Ultra. Przyczyna jest prosta - producent chce, aby Tego typu konstrukcje były bardziej niż dotąd przystępne cenowo. Stąd decyzja o przygotowaniu dopakowanej, bezkompromisowej wersji z dopiskiem Ultra oraz konstrukcji tańszej, np. dla użytkowników młodszych. Zobaczmy, co dokładnie zaoferują nowe "składańce".

Za nami globalna premiera kolejnych składanych smartfonów marki Motorola. Pokaz odbył się w Madrycie, gdzie jako redakcja mieliśmy przyjemność się pojawić, stąd w materiale odnajdziecie nie tylko specyfikację, ale także szczegółowe zdjęcia debiutujących właśnie urządzeń.

Motorola razr 40 Ultra to przede wszystkim największy dotąd zewnętrzny ekran w "składańcu" (3,6"), który pokrywa niemal całą połowę plecków urządzenia. Jego interfejs jest przy tym wysoce konfigurowalny, stąd widżety, Always On Display jak i sam design mogą wyglądać w taki sposób, w jaki tylko zechcemy (zmiana barw, animowane wygaszacze, itp.). A jeśli mowa już o designie to warto wspomnieć, że mamy tu też do czynienia z bardzo "płynnym" panelem, cechuje się on bowiem odświeżaniem na poziomie 144 Hz. Całość jest też odpowiednio smukła (15,1 mm po złożeniu), nie uświadczymy tu ponadto żadnej przerwy między jedną, a drugą częścią złożonego wyświetlacza. Za odporność odpowiada m.in. klasa IP52 oraz szkło hartowane Corning Corilla Glass Victus na pleckach, które to wykonano - nie inaczej - z matowego szkła. Urządzenie cechuje się ponadto podwójnym systemem aparatów głównych (12 MP + 13 MP), przy czym można dodać, iż pierwsza jednostka wzbogacona jest przez OIS, zaś druga odpowiada za zdjęcia ultraszerokokątne oraz makro. Pojawiło się też ładowanie bezprzewodowe. Dodatkowe szczegóły techniczne (w towarzystwie specyfikacji modelu ubiegłorocznego) znajdziecie w tabeli poniżej:

Motorola razr 2022 Motorola razr 40 Ultra Ekran wewnętrzny 6,7", AMOLED

2400 x 1080 px, 144 Hz 6,9", pOLED

2640 x 1080 px, 165 Hz Ekran zewnętrzny 2,7", AMOLED

800 x 573 px, 60 Hz 3,6", pOLED

1066 x 1056 px, 144 Hz System operacyjny, nakładka Android 12 Android 13 Procesor, procesor graficzny Snapdragon 8+ Gen 1 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5 Pamięć wewnętrzna 256 GB UFS 3.1 Wymiary i waga 167 x 80 x 7 mm (rozłożony)

87 x 80 x 17 mm (złożony)

200 g 171 x 74 x 7 mm (rozłożony)

88 x 74 x 15 mm (złożony)

188 g Bateria 3500 mAh, 30 W 3800 mAh, 30 W + Qi Klasa odporności IP52 Łączność 5G, WiFi 6e, NFC, BT 5.2 5G, WiFi 6e, NFC, BT 5.3 Aparat tylny 50 MP, F1.8, 2.0 µm, OIS

13 MP, F2.2, 120˚, 1.12 µm 12 MP, F1.5, 1.4 µm, OIS

13 MP, F2.2, 108˚, 1.12 µm Maksymalna jakość nagrywanego wideo 8K@30fps Aparat przedni 32 MP, F2.4, 0.7 µm

Drugi debiutujący dziś model, a więc Motorola razr 40, opisywany jest przez producenta jako oferujący wszystko to, co chcielibyśmy mieć w składanym smartfonie, łącznie z przystępną ceną. Główną różnicą pomiędzy razr 40, a razr 40 Ultra jest zastosowany procesor, ale także zewnętrzny wyświetlacz. W modelu bez dopisku Ultra mamy wszak dużo mniejszy panel (1,5"), wciąż jednak kolorowy oraz dotykowy. Nie pomieści on już oczywiście tak wielu informacji, jak w przypadku wersji Ultra, ale jako szybki podgląd na godzinę, pogodę czy nadchodzące wiadomości nada się jak najbardziej. Procesor to już z kolei wydajna, choć nie topowa jednostka Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, wspierana identycznie jak w przypadku modelu Ultra przez 8 GB pamięci RAM, choć już w wersji LPDDR4X. Troszeczkę przearanżowano także sekcję aparatów na odwrocie. I tak główny moduł ma 64 GB zaś dodatkowy (ultraszeroki + makro) 13 MP. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że obie nowości oferują także głośniki stereo ze wsparciem Dolby Atmos. Oba urządzenia wspierają bezprzewodowe rozwiązanie Ready For, stąd będąc podłączonym np. z laptopem, mogą służyć m.in. jako kamerka internetowa.

Motorola razr 40 Ekran wewnętrzny 6,9", AMOLED

2640 x 1080 px, 144 Hz Ekran zewnętrzny 1,5", AMOLED

194 x 368 px, 60 Hz System operacyjny, nakładka Android 13 Procesor, procesor graficzny Snapdragon 7 Gen 1 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć wewnętrzna 256 GB UFS 2.2 Wymiary i waga 171 x 74 x 7 mm (rozłożony)

88 x 74 x 15 mm (złożony)

188 g Bateria 4200 mAh, 30 W + Qi Klasa odporności IP52 Łączność 5G, WiFi 6e, NFC, BT 5.3 Aparat tylny 64 MP, F0.7 µm, OIS

13 MP, F2.2, 120˚, 1.12 µm Maksymalna jakość nagrywanego wideo 8K@30fps Aparat przedni 32 MP, F2.4, 0.7 µm

Z rzeczy istotnych należy jeszcze dodać, że oba modele oferują w zestawie ładowarkę o mocy 33 W, a także ochronne etui. Wersja z dopiskiem Ultra została wyceniona na 500 zł mniej, niż poprzednia generacja, a więc na 5499 złotych. W sklepach (w przedsprzedaży) będzie dostępna już od jutra, a więc od 2 czerwca 2023 r. Co ciekawe, jeśli zdecydujemy się na zakup smartfona do 15 czerwca, to zakupimy go taniej, a wszystko dzięki programowi "Trade in, Trade up". Program ów pozwala na oddanie naszego starego smartfona do recyklingu - Motorola wycenia wówczas urządzenie i wypłaca nabywcy modelu Ultra gwarantowane 1000 zł oraz kwotę proponowanej wyceny. Jeśli chodzi zaś o model bez dopisku Ultra, to gdy ten pojawi się już w sklepach (data nie została jeszcze podana), to jego cena wynosić będzie zaledwie 3999 zł. Oba smartfony sprzedawane będą w Polsce wersji 8 + 256 GB, a także w wersjach kolorystycznych czarnej, morskiej i Pantone Viva Magenta (czerwonej) (razr 40 Ultra), oraz zielonej, kremowej oraz fioletowej (razr 40). Warto też wspomnieć, że przy okazji premiery nowych "składańców" pojawiła się też nowa wersja kolorystyczna smartfona Motorola edge 40 (pisaliśmy o nim TUTAJ). Jest to kolor Pantone Viva Magenta, a pisząc bardziej oględnie - czerwony. Urządzenie będzie dostępne w Polsce w cenie 2999 zł. Dodatkowo, ta właśnie wersja kolorystyczna otrzymała plecki ze skóry syntetycznej, identycznie zresztą jak Motorola razr 40 Ultra Viva Magenta.

Źródło: Motorola, PurePC