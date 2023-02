Motorola rizr - był już składany, pora na... rozsuwany! Smartfon z rozwijanym ekranem debiutuje na MWC 2023

Jak być może pamiętacie, w portfolio marki Motorola niespełna dwie dekady temu figurowały telefony z serii rizr. Były to rozsuwane konstrukcje, które po owym rozsunięciu odsłaniały fizyczną klawiaturę. Rozwiązanie to było swego czasu bardzo popularne, ale podobnie jak inne, w końcu wyparte zostało przez smartfony. Motorola jednak poddała serię rizr reaktywacji, wraz z debiutującym dziś modelem.

Motorola rizr Z8 z 2007 roku

Motorola rizr to prawdopodobnie jedno z najciekawszych urządzeń, które pokazano na tegorocznych targach MWC w Barcelonie. Bazuje wszak na rozwijanym ekranie pOLED, który ma odpowiednio 5 lub 6,5 cala. Rozwijanie oraz zwijanie wyzwalane jest po dwukrotnym wciśnięciu przycisku wybudzania / wygaszania urządzenia. Producent dopracował też system, aby ten dostosowywał się odpowiednio do proporcji 15:9, jak i 22:9.

O smartfonie nie można niestety powiedzieć niczego więcej ponad to, że otrzymał on dwa aparaty na pleckach. Jak być może się już domyśliliście, jest to bowiem prototyp i sam producent nie wspomina o ewentualnej dostępności rizr-a na rynku. To co jednak wiadomo na pewno, to to, że jeśli rzeczywiście Motorola rizr trafi do sklepów, to taki rolowany wyświetlacz z pewnością mocno wpłynie na cenę całości. Już model razr nie należy do najtańszych, a co dopiero to.

