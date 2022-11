Motorola Razr 2022 - kilka rzeczy, o które Samsung Galaxy Z Flip4 może być zazdrosny (pierwsze wrażenia)

Prawda jest taka, że bardzo lubię składane smartfony, jako że jest to powiew świeżości w zalewie nudnawych urządzeń mobilnych, serwowanych nam od lat. Druga prawda jest jednak taka, że gdybym nie miała z nimi do czynienia zawodowo, to pewnie nienawidziłabym "składańców" z uwagi na ich wysokie ceny. Ostatecznie jednak moje gadżeciarstwo wespół z wykonywaną pracą zwyciężają i jestem zdecydowaną fanką tego typu konstrukcji. Tak się jednak składa, że w naszym kraju nie ma ich wiele, a prym wiodą modele od Samsunga i Motoroli. Tu znów trafiam na problem, bowiem są to obecnie moje dwie ulubione marki dostarczające rozwiązań mobilnych. Jednak gdy tylko dostałam tegorocznego składańca Motoroli w swoje ręce, od razu zauważyłam, że kilka elementów zostało tu przygotowanych o wiele lepiej, niż w najnowszym składańcu Samsunga.

Osoby zdecydowane na zakup składanego smartfona będą musiały zmierzyć się z decyzją: Motorola Razr 2022 czy Samsung Galaxy Z Flip4? Wybór nie będzie łatwy, ale pewne jest jedno - Razr 2022 kilka rzeczy robi lepiej.

Gdy specyfikacja i cena Motoroli Razr 2022 została ujawniona (kilka tygodni temu) pojawiło się wiele głosów, że urządzenie nie będzie miało najmniejszych szans w starciu ze wspomnianym już Samsungiem. Wskazywano m.in. na to, że konstrukcja Motoroli jest droższa, ma nieco gorszy ekran, nie ma ładowania bezprzewodowego czy nie jest w pełni wodoszczelna. Tak się jednak składa, że jeśli chodzi o specyfikację, Motorola ma kilka potencjalnych asów w rękawie w postaci m.in. ekranu o wyższej częstotliwości odświeżania, akumulatora ładowanego większą mocą (szybciej) czy w końcu w postaci jednostek foto, o wyższych niż u Samsunga rozdzielczościach (choć wiadomo, że rozdzielczość to nie wszystko). O szczegółach dotyczących modelu Razr 2022 doczytacie już w mojej pełnej recenzji nowej Motoroli (za kilka dni), a póki co podzielę się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami, ze szczególnym odniesieniem właśnie do Galaxy Z Flipa4.

Samsung Galaxy Z Flip4 Motorola Razr 2022 Ekran wewnętrzny 6,7", Dynamic AMOLED 2X

2640 x 1080 px, 120 Hz 6,7", AMOLED

2400 x 1080 px, 144 Hz Ekran zewnętrzny 1,9", Super AMOLED,

512 x 260 px 2,7", AMOLED

800 x 573 px System operacyjny, nakładka Android 12 Procesor, procesor graficzny Snapdragon 8+ Gen 1 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5 Pamięć wewnętrzna 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 Wymiary i waga 165 x 72 x 7 mm (rozłożony)

85 x 72 x 17 mm (złożony)

187 g 167 x 80 x 7 mm (rozłożony)

87 x 80 x 17 mm (złożony)

200 g Bateria 3700 mAh, 25 W

+ 15 W ładowanie Qi 3500 mAh, 30 W Klasa odporności IPX8 IP52 Łączność 5G, WiFi 6, NFC, BT 5.1 5G, WiFi 6e, NFC, BT 5.2 Aparat tylny 12 MP, F1.8 1.8 μm, OIS

12 MP, F2.2 123°, 1.12 μm 50 MP, F1.8, 2.0 µm, OIS

13 MP, F2.2, 120˚, 1.12 µm Maksymalna jakość nagrywanego wideo 4K@60fps 8K@30fps Aparat przedni 10 MP, F2.4, 1.22 μm 32 MP, F2.4, 0.7 µm Ceny na premierę 8 / 128 GB - 5149 zł

8 / 256 GB - 5449 zł

8 / 512 GB - 5999 zł 8 / 256 GB - 5999 zł

Pierwsze co rzuciło mi się w oczy po wyjęciu modelu Razr 2022 z pudełka, to szerokość smartfona. Jest on wszak niemal o 1 cm szerszy niż model Samsunga, co przekłada się na szerszy ekran główny (wewnętrzny). Ma on dzięki temu proporcje 20:9, nie zaś 22:9 jak w przypadku Koreańczyka (co kto lubi, ale ja wolę ekran szerszy niż dłuższy). Także zewnętrzny ekranik jest tu większy (niemal dwukrotnie), dzięki czemu jego użytkowanie wydaje się bardziej zachęcające, niż ograniczonego panelu we Flipie4. Kolejna rzecz, która wydaje mi się fajniejsza właśnie w modelu Razr 2022 to wykończenie. Przede wszystkim smartfon wydaje się solidniejszy, niż model Samsunga. Sprawia wrażenie, że jest dużo bardziej odporny na jakiekolwiek zniszczenia. Jest to zasługa m.in. matowego, twardego plastiku na pleckach, szerokich, aluminiowych ramek oraz dodatkowych, bocznych osłonek przy zawiasach. Wielu użytkowników powinno być także zadowolonym faktem, że smartfon da się otworzyć i zamknąć jedną ręką.

Następnym plusem modelu Motorola Razr 2022 jest to, że w zestawie sprzedażowym producent dodaje etui do smartfona i to nie jakieś tam pierwsze lepsze, tylko całkiem gustowne, którego założenie nie psuje efektu całości - urządzenie leżąc w nim np. na biurku dalej przyciąga wzrok swoim biznesowym wykończeniem. No właśnie, słowem zakończenia - Motorola Razr 2022 w porównaniu z Samsungiem Galaxy Z Flip4, jawi się (według mnie) także jako bardziej męski. Ma na to wpływ wspomniane już solidniejsze wykonanie, waga oraz generalnie większe gabaryty. Razr jest też na pewno urządzeniem mniej nudnym wizualnie. Jeśli zaś chodzi o wspólne mianowniki obu urządzeń, to są to na pewno głośniki stereo z Dolby Atmos, ochrona zewnętrznej klapki poprzez szkło Gorilla Glass (wersja 5 dla Motoroli, Victus dla Samsunga) oraz dedykowane składańcom oprogramowanie. Mowa o możliwości korzystania np. z dwóch aplikacji na raz na podzielonym ekranie.