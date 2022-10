Motorola razr 2022 już w Polsce. Ceny, specyfikacja i flash sale, w którym smartfon można będzie kupić o 500 zł taniej

Motorola razr 2022 debiutowała globalnie przed dwoma miesiącami, a już teraz wchodzi także do Polski. Jest to pierwszy składany smartfon producenta, który otrzymał przy okazji flagowy procesor - Snapdragon 8+ Gen 1. Producent obiecuje użytkownikom także flagowy, "najbardziej zaawansowany aparat umieszczony kiedykolwiek w składanym telefonie". O tym, jak spisuje się urządzenie dowiemy się już 28 października, kiedy to razr 2022 pojawi się na sklepowych półkach.

Motorola razr 2022 debiutuje w Polsce. W porównaniu z poprzednią generacją nie jest to już składany średniopółkowiec, a flagowiec z krwi i kości.

Nowa generacja składanego smartfona Motorola nie tylko lepiej prezentuje się wizualnie (nie ma już m.in. tzw. bródki), ale jest i wydajniejszy. Jeśli chodzi o wydajność Razr 2022 nie jest już mianowicie średniopółkowcem, a jak wspomnieliśmy we wstępie - pełnoprawnym flagowcem. Wszystko to dzięki implementacji topowego procesora, sparowanego z 8 GB pamięci RAM (za granicą dostępna jest też wersja 12 GB). Producent tym razem zdecydował się także nie na pojedyncze "oczko" aparatu, a na dwie jednostki foto - główną o rozdzielczości 50 MP oraz ultraszerokokątną 13 MP. Pierwsza z jednostek cechuje się matrycą o wielkości 1/1,5”, rozmiarem piksela na poziomie 2 μm oraz przysłoną o wartości F1.8. Znajdziemy tu także OIS.

Nowemu urządzeniu dedykowano klasycznie dwa ekrany - zewnętrzny wyświetlacz Quick View o przekątnej 2,7”, który umożliwia przeglądanie powiadomień, wysyłanie wiadomości, robienie zdjęć czy wykonywanie płatności. Po rozłożeniu smartfona razr użytkownik ma zaś do dyspozycji wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,7” i częstotliwości odświeżania aż do 144 Hz. Względem poprzedniej generacji urosła także nieco bateria - od teraz ma ona pojemność 3500 mAh, przy czym ładuje się ona z mocą 30 W. Na koniec warto wspomnieć o głośnikach stereo wspieranych rozwiązaniem Dolby Atmos oraz o implementacji aż trzech mikrofonów.

Motorola Moto Razr 2022 Ekran wewnętrzny 6,7", P-OLED, 1080 x 2400 px, 144 Hz Ekran zewnętrzny 2,7", G-OLED, 800 x 573 px System operacyjny, nakładka Android 12 Procesor, procesor graficzny Snapdragon 8+ Gen 1 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5 Pamięć wewnętrzna 256 GB UFS 3.1 Wymiary i waga 80 x 167 x 7 mm (rozłożony)

200 g Bateria 3500 mAh, 30 W Klasa odporności IP52 Łączność 5G, WiFi 6e, NFC, BT 5.2 Aparat tylny 50 MP, f/1.8, 1/1.5", 2.0 µm, OIS

13 MP f/2.2, 12˚, 1.12 µm Maksymalna jakość nagrywanego wideo 8K@30fps Aparat przedni 32 MP f/2.4, 0.7 µm Cena 5999 zł

Jak już wspomnieliśmy, smartfon Motorola razr 2022 w wersji 8+256 GB będzie dostępny w polskich sklepach od 28 października w czarnej wersji kolorystycznej (Satin Black). Urządzenie wyceniono na 5999 złotych, przy czym w ramach oferty flash sale (od 28 do 30 października) Motorola razr 2022 będzie dostępna w cenie promocyjnej, wynoszącej 5499 zł (taniej o 500 zł).

Źródło: Motorola