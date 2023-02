Test smartfona Motorola moto g53 5G - zachęca wyglądem, ma też kilka innych plusów. Ale czy podskoczy konkurencji?

Jeszcze 20 lat temu wybór telefonu komórkowego był zadaniem stosunkowo prostym. Wystarczyło znaleźć taki, który mieści się w naszym budżecie, podoba nam się wizualnie i posiada najfajniejszy dzwonek. Dziś już tak łatwo nie jest, bowiem współczesne smartfony to niemal prawdziwe komputery, które oferują ogromne możliwości, ale różnią się przy tym olbrzymią ilością cech: wydajnością procesora czy akumulatora, wyświetlaczem, pojemnością pamięci, możliwościami aparatów fotograficznych itd., itp. Dlatego też serwisy takie jak nasz biorą na swe barki odpowiedzialne i zaszczytne zadanie, jakim jest testowanie tychże urządzeń. Wszystko po to, aby nasi Czytelnicy wiedzieli, czy dany model wpisuje się w ich wymagania.

Autor: Ewelina Stój

W dzisiejszej recenzji przyjrzymy się smartfonowi Motorola moto g53 5G. Jest to produkt z tzw. niższej średniej półki, który możemy dziś nabyć w kwocie 1199 zł. Czym kusi nas do zakupu producent tejże konstrukcji? Materiały reklamowe wskazują m.in. na obsługę sieci 5G w cenie nieco ponad 1000 zł; aparat główny 50 MP w towarzystwie jednostki makro; płynny, 120-hercowy ekran; hydrofobową powłokę oraz na głośniki stereo wzbogacone rozwiązaniem Dolby Atmos. Model ów wyposażono także w coraz rzadziej widywane gniazdo 3,5 mm audio jack.

Motorola moto g53 5G to przedstawiciel tzw. niższej średniej półki. Oznacza to, że w sklepach można kupić jeszcze tańsze i mniej wydajne modele, jednak moto g53 wciąż aspiruje raczej tylko do bardziej podstawowych zadań.

W specyfikacji smartfona natkniemy się także na takie elementy jak procesor Snapdragon 480+, 4 GB pamięci RAM, lubiane przez wielu rozwiązanie NFC (np. do płatności zbliżeniowych) czy też akumulator o słusznej pojemności 5000 mAh. Taka, a nie inna specyfikacja oraz cena smartfona sprawiają, że zawalczy on o klienta z modelami takimi jak chociażby Samsung Galaxy M23 5G, Redmi Note 11 czy POCO M4 Pro. Miejmy bowiem na uwadze, że smartfony Motoroli szybko tanieją (na szczęście) stąd też wzmianka o takich, a nie innych konkurentach (wersje wymienionych modeli, wyposażone w 4 GB pamięci RAM można dziś kupić za ok. 900-1000 zł).

Motorola moto g53 5G (2023) Samsung Galaxy M23 5G (2022) POCO M4 Pro (2022) Procesor Qualcomm Snapdragon 480+ Qualcomm Snapdragon 750G Mediatek Helio G96 Procesor graficzny Adreno 619 Adreno 619 Mali-G57 MC2 System Android 13 Android 13 Android 13 Pamięć RAM 4 GB 4 GB 4 GB Pamięć na dane 128 GB 128 GB 64 GB Obsługa kart SD tak tak tak Łączność 5G, WiFi 5, BT 5.1, NFC 5G, WiFi 5, BT 5.0, NFC 4G, WiFi 5, BT 5.0, NFC Ekran 6,5", IPS, 1600 x 720 px, 120 Hz 6,6", IPS, 2408 x 1080 px, 120 Hz 6,4", AMOLED, 2400 x 1080 px, 90 Hz Kamera tylna 50 + 2 MP 50 + 8 + 2 MP 64 + 8 + 2 MP Kamera przednia 8 MP 8 MP 16 MP Klasa odporności powłoka hydrofobowa brak IP53 Akumulator 5000 mAh, 10/18 W 5000 mAh, 25 W 5000 mAh, 33 W Wymiary i waga 163 x 75 x 8 mm, 183 g 166 x 77 x 8 mm, 198 g 160 x 74 x 8 mm, 180 g Aktualna cena 1199 zł ~1000 zł ~1000 zł

Jak jednak wiemy, "sucha" specyfikacja prawie nigdy nie wystarcza, aby określić, czy urządzenie pokroju smartfona rzeczywiście warte jest zainteresowania, a zwłaszcza - jak ma się ono do konkurencji. Dlatego też nie przedłużając bardziej niż to potrzebne, rzućmy jeszcze okiem na powyższą tabelę z wyczerpującą specyfikacją naszego testowego egzemplarza w towarzystwie wspomnianych rywali i przejdźmy już do kluczowych elementów recenzji na następnych stronach. Zaczniemy ją klasycznie od sekcji opisującej wygląd oraz wyposażenie urządzenia, by następnie zagłębić się w kolejne kwestie takie jak jakość wyświetlacza, wydajność, kultura pracy czy w końcu możliwości fotograficzne.