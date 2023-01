Motorola moto g73 5G, moto g53 5G, moto g23 oraz moto g13. Nowa seria smartfonów z NFC i gniazdem 3,5 mm jack

Motorola przedstawiła właśnie nowe smartfony z linii moto g: moto g73 5G, moto g53 5G, moto g23 i moto g13. Jeśli co nieco orientujecie się w motorolowej nomenklaturze, to z pewnością wiecie, że mamy do czynienia z urządzeniami zarówno budżetowymi, jak i tzw. średniakami. Wspólną cechą wszystkich tych urządzeń są m.in. głośniki stereo wspierane rozwiązaniem Dolby Atmos, ale także obecność złącza słuchawkowego 3,5 mm audio jack.

Zacznijmy od podstawowej jednostki, jaką jest Motorola moto g13. Mimo swej przynależności do tzw. budżetowej półki, smartfon wyposażono w rozsądne 4 GB pamięci RAM, ekran o wyższej niż klasyczna częstotliwości odświeżania (90 Hz) oraz potrójny zestaw aparatów, z 50-megapikselową jednostką na czele (druga jednostka służy do zdjęć makro, a trzecia to czujnik głębi). Jeśli zaś chodzi o zabezpieczenia biometryczne, to smartfon odblokujemy zarówno skanem twarzy, jak i odciskiem palca (sensor umieszczono na boku urządzenia). Motorola moto g23, jeśli chodzi o ekran czy wydajność, to w zasadzie klon g13, choć na niektórych rynkach będzie też dostępny w wersji 8 GB pamięci RAM. Zasadnicze różnice to jednak szybsze ładowanie akumulatora oraz nieco lepsze jednostki fotograficzne. Dochodzi tu wszak m.in. jednostka ultraszerokokątna (5 MP, 125º) oraz 16-megapikselowa jednostka do wideorozmów. Czytnik linii papilarnych, identycznie jak w modelu g13, umieszczono na boku.

Motorola moto g13 Motorola moto g23 Motorola moto g53 5G Motorola moto g73 5G Procesor Helio G85 Snapdragon 480+ Dimensity 930 System Android 13 Pamięć RAM 4 GB 4 / 8 GB 4 / 6 / 8 GB 6 / 8 GB Pamięć na dane 64 / 128 GB 64 / 128 GB 128 / 256 GB Obsługa kart SD tak Łączność 4G, WiFi 5, BT 5.1, NFC 5G, WiFi 5, BT 5.1, NFC 5G, WiFi 5, BT 5.3, NFC Ekran 6,5", IPS, 1600 x 720 px, 90 Hz 6.5", IPS, 1600 x 720 px, 120 Hz 6.5", IPS, 2400 z 1080 px, 120 Hz Kamera tylna 50 + 2 + 2 MP 50 + 5 + 2 MP 50 + 2 MP 50 + 8 MP Kamera przednia 8 MP 16 MP 8 MP 16 MP Klasa odporności powłoka hydrofobowa (IP52) Akumulator 5000 mAh, 10 W 5000 mAh, 30 W 5000 mAh, 10 W 5000 mAh, 30 W Audio głośniki stereo z Dolby Atmos, 3,5 mm audio jack Wymiary i waga 163 x 75 x 8 mm, 184 g 163 x 75 x 8 mm, 184 g 163 x 75 x 8 mm, 183 g 162 x 74 x 8 mm, 181 g Globalna cena od 180 euro od 200 euro od 250 euro od 300 euro Polska cena jeszcze nie podano jeszcze nie podano 1199 zł (4+128 GB) jeszcze nie podano

Najszybciej w naszym kraju ma pojawić się model Motorola moto g53 5G (niebawem na łamach PurePC pojawi się nawet jego test). Niech nie zwiedzie Was nazwa zastosowanego tu układu SoC (Qualcomm ostatnio pomieszał w nazewnictwie, jak tylko mógł), bowiem Snapdragon 480+ swoją wydajnością plasuje się ciut przed modelem Snapdragon 732G, zastosowanym m.in. w POCO X3 czy Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Moto g53 5G, jak sama nazwa wskazuje, wyróżnia się obsługą sieci 5G, ale także bardzo płynnym ekranem o odświeżaniu obrazu na poziomie 120 Hz. No i został nam jeszcze model Motorola moto g73 5G - jak można się domyślać, jest on najwydajniejszy i wyposażony w najlepsze jednostki foto (główna 50 MP + ultraszerokokątna 8 MP odpowiadająca także za zdjęcia makro oraz głębię). Dodatkowo, w porównaniu z poprzednimi modelami, moto g73 jest w stanie nagrywać materiały wideo w rozdzielczości Full HD przy 60 kl./s. Nie zmieniło się natomiast to, że czytnik linii papilarnych, identycznie jak w poprzednich modelach, wtopiono w przycisk do wybudzania ekranu, na boku urządzenia.

