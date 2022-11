Motorola Edge 30 Neo, Fusion czy Ultra? Sprawdź, który z tych smartfonów będzie odpowiedni dla Ciebie

Pod koniec lata tego roku Motorola wprowadziła do sprzedaży trzy smartfony z udanej serii Edge 30. Mowa o poręcznym modelu Edge 30 Neo, szalenie wydajnym, a przy tym rozsądnie wycenionym modelu Edge 30 Fusion oraz o flagowcu przez duże f, a więc o modelu Edge 30 Ultra. Urządzenia te różnią się jednak nie tylko rozmiarami, wydajnością czy ceną. Każda z tych konstrukcji ma wszak własne cechy szczególne, które warto znać, by ułatwić sobie zadanie związane z zakupem.

Motorola Edge 30 Neo, Fusion czy Ultra? Czym różnią się te modele? Który okaże się odpowiedni dla Ciebie? Dowiesz się o tym z naszego materiału.

(fot: Motorola)

Zacznijmy od tego, że wszystkie modele z serii Edge 30 pracują pod kontrolą niemal czystego systemu Android 12. Co to oznacza? Że producent nie zaśmiecił go zbędnymi aplikacjami oraz nieintuicyjną nakładką. Najnowsza seria cieszy ponadto klasą odporności IP52, urządzenia są więc odporne na pył oraz na przypadkowe zachlapania. Decydując się na zakup któregokolwiek z tych modeli, otrzymamy także donośne, basowo brzmiące głośniki stereo, pracujące pod kontrolą Dolby Atmos, obsługę sieci 5G oraz lubiane przez wielu użytkowników NFC, służące m.in. do płatności zbliżeniowych. Edge 30 Neo, Fusion oraz Ultra cieszą także wysyconymi ekranami o wysokich częstotliwościach odświeżania, co szczególnie powinni docenić gracze. A będąc już w temacie gier - każdy przedstawiciel serii Edge 30 pozwoli nam na płynne zagrywanie się mobilnymi tytułami, nie tylko ze względu na sprawdzone procesory, ale także ze względu na obecność przynajmniej 8 GB pamięci RAM (w przypadku Edge 30 Ultra jest to aż 12 GB).

Od lewej: Motorola Edge 30 Neo, Motorola Edge 30 Fusion oraz Motorola Edge 30 Ultra

Zanim przejdziemy do kluczowego elementu niniejszego materiału, a więc do szczegółowych opisów wyjątkowych cech każdego z tych modeli, warto jeszcze wspomnieć, że wszystkie one zostały uraczone bardzo przyjemnymi w dotyku, niebrudzącymi się pleckami. Jeśli zaś chodzi o oprogramowanie, to zostało ono wzbogacone takimi rozwiązaniami jak gesty Moto oraz Ready For. Pierwsze z nich umożliwia np. włączenie latarki poprzez dwukrotne potrząśnięcie smartfonem lub uruchomienie wybranego skrótu (funkcji, aplikacji, itd.) przez dwukrotne stuknięcie w plecki. Z kolei opcja Ready For oferuje m.in. przeniesienie obrazu ze smartfona na zewnętrzny wyświetlacz lub utworzenie z zewnętrznego wyświetlacza swojego multimedialnego centrum rozrywki. Ponadto, w zależności od modelu smartfona, Ready For może działać przewodowo lub bezprzewodowo. O tym niebanalnym i przydatnym rozwiązaniu możecie dowiedzieć się więcej z oficjalnej strony producenta.

Motorola Edge 30 Neo Motorola Edge 30 Fusion Motorola Edge 30 Ultra System Android 12 Procesor Snapdragon 695 Snapdragon 888+ Snapdragon 8+ Gen 1 Pamięć RAM 8 GB 8 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 Pamięć na dane 128 GB 128 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 Wymiary i waga 153 x 71 x 8 mm, 155 g 159 x 72 x 8 mm, 175 g 162 x 74 x 8 mm, 199 g Ekran 6,28", pOLED, FHD+, 120 Hz 6,55", pOLED, FHD+, 144 Hz 6,67", pOLED, FHD+, 144 Hz Akumulator 4020 mAh

68 W + 5 W Qi 4400 mAh

68 W 4610 mAh

125 W + 50 W Qi Klasa odporności IP52 Łączność 5G, Bluetooth 5.1, WiFi 5, USB-C 3.1, NFC 5G, Bluetooth 5.2, WiFi 6E, USB-C 3.1, NFC Audio głośniki stereo z Dolby Atmos, 2 mikrofony DualSIM tak Aparat przedni 32 MP, F2.4, 1.4 μm 32 MP, F2.4, 0.8 μm 60 MP, F2.2, 0.61 μm Aparat główny 64 MP, F1.8, 1.4 μm, OIS

13 MP, F.2.2, 1.12 μm, 120° 50 MP, F1.8, 1.0 μm, OIS

13 MP, F.2.2, 1.12 μm, 120° 200 MP, F1.9, 0.64 μm, OIS

50 MP, F2.2, 0.64 μm, 114°

12 MP, F1.6, 1.22 μm Maksymalna jakość nagrań 1080p@60fps 4K@60fps

8K@30fps Wersje kolorystyczne Black Onyx (Czarny)

Ice Palace (Opalizujący biały)

Very Peri (Fioletowy)

Aqua Foam (zielony) Cosmic Grey (Czarny)

Aurora White (Opalizujący biały)

Neptune Blue – Vegan Leather (niebieski) Interstellar Black (Stalowoszary)

Starlight White (Biały)

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Neo to obecnie jeden z najmniejszych smartfonów na rynku, cechujący się ekranem o rozdzielczości 6,28". Sporo użytkowników tęskni za takimi właśnie niewielkimi rozwiązaniami, stąd wybór modelu Edge 30 Neo będzie dla wielu osób strzałem w dziesiątkę. Tak kompaktowe wymiary (15 x 7 cm) to gwarancja obsługi jedną ręką, ale także możliwość schowania smartfona nawet do mniejszej kieszeni spodni (np. damskich). Jak głosi znane przysłowie: "małe jest piękne", ale w przypadku Edge 30 Neo piękno nie kończy się na wymiarach. Uroku urządzeniu dodają też odporne na stłuczenia, plastikowe plecki, które sprawnie imitują szronione szkło. Mienią się więc efektownie w zależności od tego, jak pada na nie światło i identycznie jak wszystkie modele z serii Edge 30 niespecjalnie zbierają zabrudzenia takie jak odciski palców.

(fot: Motorola)

Plecki modelu Edge 30 Neo są wyjątkowe z jeszcze jednego powodu. Znajdziemy na nich mianowicie tajemniczy logotyp, który majaczy tuż nad złączem ładowania. Jest to nic innego jak symbol popularnej palety barw Pantone. Smartfon Motorola Edge 30 Neo możemy wszak kupić w wersjach kolorystycznych zgodnych z tą właśnie paletą, w tym w wyjątkowym kolorze Very Peri, który został okrzyknięty przez Pantone kolorem roku 2022. Model Edge 30 Neo jest więc z pewnością urokliwym "maluchem", który wyróżnia się niecodziennym designem. Na designie wyjątkowość smartfona Edge 30 Neo się jednak nie kończy. Jest to bowiem konstrukcja także szalenie funkcjonalna. Urządzenie może wszak pochwalić się opcją ładowania bezprzewodowego, a także swoistą diodą powiadomień, w którą wcieliła się ramka wysepki fotograficznej (iluminuje np. wtedy, gdy mamy nieodebrane połączenie bądź wiadomość).

(fot: Motorola)

Motorola Edge 30 Fusion

Model Motorola Edge 30 Fusion to smartfon, któremu niewiele brakuje do pełnoprawnego flagowca, pracuje on bowiem na procesorze Qualcomm Snapdragon 888+, a więc na topowym układzie SoC z zeszłego roku. Nie jest tajemnicą, że ceny dzisiejszych flagowców potrafią sięgać nawet 7 tysięcy złotych, dlatego też cena modelu Edge 30 Fusion (a więc mniej niż 3 tysiące złotych) wydaje się być naprawdę rozsądną. W kwocie tej otrzymujemy jednak nie tylko szalenie wydajny procesor (ok. 840 tysięcy punktów w benchmarku AnTuTu 9) czy szybką pamięć RAM LPDDR5 o pojemności 8 GB. Motorola Edge 30 Fusion to także stylowy design idący w parze z poręczną konstrukcją i wykonaniem klasy premium. Na wszystko to składają sie elementy takie jak aluminiowe ramki, poręczne proporcje oraz zakrzywiony, tzw. wodospadowy ekran.

(fot: Motorola)

To właśnie ten ekran jest jedną z istotniejszych cech, na jaką warto zwrócić uwagę w modelu Edge 30 Fusion. Ta zakrzywiona konstrukcja powinna bowiem zwabić do siebie największych estetów i to nie tylko za sprawą efektownego zakrzywienia. Otóż panel pOLED zastosowany w tym konkretnym modelu jest na tyle jasny, że może w tym względzie spokojnie konkurować nawet z dwukrotnie droższymi urządzeniami (na słońcu osiąga niemal 1000 nitów). Wyświetlacz oferuje ponadto bardzo ładną, wysyconą kolorystykę, wsparcie dla HDR10+, a przede wszystkim odświeżanie obrazu wynoszące aż 144 Hz, co w smartfonach widywane jest wciąż dość rzadko (zwłaszcza w smartfonach w tej półce cenowej). Na koniec mamy też świetne wieści dla graczy, bo choć wspomniany układ SoC, który zaimplementowano w Edge 30 Fusion generalnie nie należy do najchłodniejszych, to nasze redakcyjne testy wykazały, że smartfon ów odznacza się jednymi z najniższych temperatur wśród urządzeń pracujących na tym właśnie procesorze.

(fot: Motorola)

Motorola Edge 30 Ultra

Choć już smartfony Motorola Edge 30 Neo oraz Fusion mogą pochwalić się naprawdę szybkim ładowaniem (68 W), to model Motorola Edge 30 Ultra jest w tej kwestii niezaprzeczalnym zwycięzcą. Akumulator ładuje się tu bowiem z mocą aż 125 W, co skutkuje naładowaniem do pełna w zaledwie 20 minut. Jakby tego było mało, model Edge 30 Ultra wspiera też ładowanie bezprzewodowe i to nie byle jakie, bo z mocą 50 W, a więc taką, jakiej nie obsługują nawet niektóre smartfony ładowane tylko przewodowo. Co więcej - Motorola Edge 30 Ultra przynależy do klasy smartfonów flagowych, podczas gdy wiele urządzeń tej właśnie klasy nie oferuje tak szybkiego ładowania, nie wspominając już o ładowaniu Qi. Jak na flagowca przystało, Edge 30 Ultra może pochwalić się najwydajniejszym na ten moment układem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, który podobnie jak w przypadku konstrukcji Edge 30 Fusion nie sprawia problemów natury termicznej (smartfon pozostaje odpowiednio chłodny podczas wymagających zadań).

(fot: Motorola)

Motorola Edge 30 Ultra powinna zainteresować także te osoby, które cenią sobie smartfony zaawansowane fotograficzne. Telefon ów wyposażono mianowicie w główną jednostkę o rozdzielczości aż 200 MP, która posiada największy dotąd sensor, jaki kiedykolwiek pojawił się w smartfonach producenta (1/1.22"). Nie zabrakło tu także obiektywu odpowiadającego za zdjęcia makro oraz za zdjęcia ultraszerokokątne (50 MP) oraz aparatu tele z 2-krotnym zoomem optycznym (12 MP). Wrażenie robi także potężna, 60-megapikselowa jednostka na froncie, służąca do robienia zdjęć selfie oraz do wideorozmów. Z takim zestawem aparatów możemy być pewni, że nasze zdjęcia będą zawsze doskonałe, bez względu na porę dnia czy inne warunki. Edge 30 Ultra jest też smartfonem, który umożliwia nagrywanie materiałów wideo w rozdzielczościach 4K UHD (przy 60 klatkach na sekundę), a nawet w coraz popularniejszym 8K. Nieocenioną pomocą jest przy tym bardzo skuteczna, optyczna stabilizacja obrazu.

(fot: Motorola)

Materiał powstał przy współpracy z marką Motorola.