Lenovo ThinkPhone by Motorola - smartfon z rozwiązaniami dla przedsiębiorców. Idealny kompan dla ThinkPada

Urządzeń z serii ThinkPad nie trzeba chyba naszym Czytelnikom przedstawiać. A co powiecie na ThinkPhone'a? Jest to smartfon celowany (podobnie jak ThinkPady) w użytkowników biznesowych i ma być efektem połączenia innowacyjności Motoroli z dotychczasowym dorobkiem w zakresie rozwiązań zabezpieczających dla przedsiębiorstw od Lenovo. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o elementy marketingowe, a teraz do rzeczy... Zacznijmy może od tego, że Lenovo ThinkPhone by Motorola wycenione zostało na 4999 złotych.

Lenovo ThinkPhone by Motorola to smartfon wyposażony we flagowy procesor, ale przede wszystkim oferujący rozwiązania dla przedsiębiorców.

Lenovo ThinkPhone by Motorola został przygotowany z okazji 30-lecia notebooków z serii ThinkPad. Nie powinno więc dziwić, że smartfon oferuje m.in. płynną integrację ze wspomnianymi laptopami (więcej w tym temacie na końcu newsa). ThinkPhone tak samo jak przenośne komputery Lenovo, wyposażony został w pakiet ThinkShield, a więc w usługi zabezpieczeń obejmujące polityki bezpieczeństwa, funkcje, oprogramowanie oraz procesy zapewniające bezpieczeństwo całego urządzenia. Co więcej, urządzenia ThinkPhone można łatwo wdrażać wśród użytkowników końcowych w trybie zero-touch, a całą flotą tych urządzeń można zarządzać za pomocą takich rozwiązań jak Moto OEMConfig i Moto Device Manager.

Lenovo ThinkPhone by Motorola Procesor Snapdragon 8+ Gen 1 System Android 13 Pamięć RAM 8 GB Pamięć na dane 256 GB DualSIM tak Łączność 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC Ekran 6,6" pOLED, 2400 x 1080 px, 144 Hz, HDR10+ Kamera tylna 50 + 13 MP (główny + ultraszeroki + czujnik głębi) Kamera przednia 32 MP Audio głośniki stereo z Dolby Atmos Akumulator 5000 mAh, 68 W (+ 15 W bezprzewodowo) Wymiary i waga 159 x 74 x 8,2 mm, 189 g

Nowy smartfon posiada też aplikację Moto Secure, która stanowi centrum funkcji związanych z zabezpieczeniami i prywatnością. Korzystając z oprogramowania Moto OEMConfig lub Moto Device Manager, administratorzy IT mogą zdalnie konfigurować funkcje Moto Secure na urządzeniach ThinkPhone - od ustawień ekranu blokady po alerty sieciowe czy zmianę kolejności przycisków z cyframi podczas wprowadzania kodu PIN. ThinkPhone ma też Moto KeySafe - osobną funkcję działającą w systemie Android, która dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo poufnych danych w smartfonie. Izoluje ona kody PIN, hasła oraz klucze kryptograficzne i bezpiecznie przechowuje je w odpornym na manipulacje środowisku.

Oprócz funkcji bezpieczeństwa urządzenie ma certyfikat MIL STD 810H1 i zostało wykonane z lekkich włókien aramidowych, które są wytrzymalsze od stali. Sprzęt ma ponadto korpus wykonany z aluminium klasy lotniczej, zaś ekran uraczono szkłem Gorilla Glass Victus. Stopień ochrony IP68 oznacza z kolei, że ThinkPhone radzi sobie z kurzem i zanurzeniem w wodzie na głębokość do 1,5 metra przez nawet 30 minut. ThinkPhone ma też rozpoznawalny, boczny czerwony klawisz, który oferuje bezpośredni dostęp do skonfigurowanych przez użytkownika, najważniejszych aplikacji biznesowych i innych, na przykład przydatnych w terenie. Za jego pomocą można też błyskawicznie integrować funkcje urządzenia mobilnego i komputera.

Na koniec warto wiedzieć, że wraz z premierą smartfona Lenovo ThinkPhone by Motorola, producent wprowadza rozwiązanie Think 2 Think bazujące na trybie Ready For. Jest to zestaw funkcji do pracy, który umożliwia użytkownikom biznesowym płynną integrację ThinkPhone'a z ThinkPadem. Think 2 Think obejmuje następujące funkcje:

Błyskawiczne połączenie : telefon i komputer wykrywają swoją obecność w pobliżu i łączą się przez Wi-Fi.

: telefon i komputer wykrywają swoją obecność w pobliżu i łączą się przez Wi-Fi. Ujednolicony schowek : skopiowany tekst, najnowsze zdjęcia, zeskanowane dokumenty i nagrania wideo można płynnie przenosić między urządzeniami, wklejając je w aplikacji na urządzeniu docelowym.

: skopiowany tekst, najnowsze zdjęcia, zeskanowane dokumenty i nagrania wideo można płynnie przenosić między urządzeniami, wklejając je w aplikacji na urządzeniu docelowym. Ujednolicone powiadomienia : powiadomienia z telefonu pojawiają się od razu w Centrum akcji systemu Windows. Kliknięcie powiadomienia powoduje uruchomienie odpowiedniej aplikacji telefonu na ekranie komputera.

: powiadomienia z telefonu pojawiają się od razu w Centrum akcji systemu Windows. Kliknięcie powiadomienia powoduje uruchomienie odpowiedniej aplikacji telefonu na ekranie komputera. Upuszczanie plików : umożliwia łatwe przeciąganie i upuszczanie plików między urządzeniem ThinkPhone a komputerem.

: umożliwia łatwe przeciąganie i upuszczanie plików między urządzeniem ThinkPhone a komputerem. Streaming aplikacji : dowolną aplikację do systemu Android można otworzyć bezpośrednio na komputerze.

: dowolną aplikację do systemu Android można otworzyć bezpośrednio na komputerze. Zaawansowana kamera : wydajne aparaty fotograficzne i funkcje sztucznej inteligencji z ThinkPhone można wykorzystywać jako kamerę internetową do połączeń wideo.

: wydajne aparaty fotograficzne i funkcje sztucznej inteligencji z ThinkPhone można wykorzystywać jako kamerę internetową do połączeń wideo. Błyskawiczny hotspot: umożliwia połączenie z Internetem jednym kliknięciem bezpośrednio z komputera i skorzystanie z łączności 5G ThinkPhone’a.

Źródło: Lenovo