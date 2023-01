Lenovo Legion Pro 5(i) 16 oraz Legion Pro 7(i) 16 - laptopy z Intel Raptor Lake-HX, AMD Ryzen 7045HX oraz NVIDIA RTX 4000

Dwa dni temu Intel zaprezentował procesory 13. generacji dla laptopów w postaci m.in. Raptor Lake-H oraz Raptor Lake-HX, natomiast NVIDIA wprowadziła do oferty nową generację układów graficznych GeForce RTX 4000. Większość producentów ogłosiła już swoje nowości, a teraz przyszła w końcu pora na omówienie urządzeń marki Lenovo Legion. Producent wstrzymywał się z ogłoszeniem do momentu prezentacji nowej generacji procesorów AMD Ryzen 7045 z serii Dragon Range. Jako, że AMD swoje nowości również pokazało, teraz przyszła pora na Lenovo, który na ten rok planuje cztery laptopy Legion, po dwa z procesorami Intel Raptor Lake-HX oraz AMD Ryzen 7045HX.

Lenovo prezentuje tegoroczne modele laptopów Legion Pro 5(i) 16 oraz Legion Pro 7(i) 16, które skorzystają z procesorów Intel Raptor Lake-HX, AMD Ryzen 7045HX oraz układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000.

Tegoroczne laptopy Lenovo Legion oferują m.in. fizyczny przełącznik MUX oraz wsparcie dla techniki odświeżenia NVIDIA G-SYNC w połączeniu z zaawansowanym Optimusem, umożliwiającym szybkie przełączanie pomiędzy iGPU i dGPU bez konieczności ponownego uruchamiania laptopa. Flagowce w postaci Lenovo Legion Pro 7(i) 16 oferują topowe procesory Intel Raptor Lake-HX, włącznie do 24-rdzeniowego Intel Core i9-13900HX oraz konkurencyjny układ AMD Ryzen 9 7945HX z 16 rdzeniami Zen 4 w dwóch chipletach. Wersja z Intelem oferuje trzy układy graficzne: GeForce RTX 4070 140 W, GeForce RTX 4080 175 W oraz GeForce RTX 4090 175 W, podczas gdy wariant z AMD bazuje na GeForce RTX 4080 175 W oraz GeForce RTX 4090 175 W. Na brak wydajności w grach oraz oprogramowaniu na pewno nie będziemy narzekać. Lenovo Legion Pro 7(i) 16 może liczyć na system chłodzenia bazujący na komorze parowej, nałożonej na procesory oraz układy graficzne. Wyjątkiem jest wersja z Intelem i RTX 4070 Laptop GPU, gdzie komora parowa nałożona jest tylko na procesor, z kolei GPU jest chłodzone z pomocą ciepłowodów. Mowa zatem o hybrydowym systemie chłodzenia. Na procesory dodatkowo nałożono ciekły metal, co ma pomóc w ujarzmieniu temperatur pod obciążeniem. Pełny "thermal design" laptopa jest w stanie odprowadzić 235 W energii z obu komponentów, co oznacza że dla procesora przy maksymalnym obciążeniu GPU (175 W) pozostaje 60 W. Bardzo ciekawą informacją jest to, że laptop Lenovo Legion Pro 7(i) 16 domyślnie będzie oferowany z podkręconą pamięcią RAM DDR5 pracującą z efektywnym zegarem 6000 MHz - dotyczy to zarówno konfiguracji z Intel Raptor Lake-HX jak i AMD Dragon Range-HX. Żaden inny producent pokroju MSI, ASUS czy Acer nie zdecydowali się na podobny krok.

Lenovo Legion Pro 5 16 Lenovo Legion Pro 5i 16 Lenovo Legion Pro 7 16 Lenovo Legion Pro 7i 16 Procesor AMD Ryzen 9 7845HX (12C/24T), Zen 4 Dragon Range

AMD Ryzen 7 7745HX (8C/16T), Zen 4 Dragon Range

AMD Ryzen 5 7645HX (6C/12T), Zen 4 Dragon Range Intel Core i7-13700HX (16C/24T), Raptor Lake-HX

Intel Core i9-13900HX (24C/32T), Raptor Lake-HX

Intel Core i5-13500HX (14C/20T), Raptor Lake-HX AMD Ryzen 9 7945HX (16C/32T), Zen 4 Dragon Range Intel Core i7-13700HX (16C/24T), Raptor Lake-HX

Intel Core i9-13900HX (24C/32T), Raptor Lake-HX Zintegrowany układ AMD Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 6 GB GDDR6, TGP 95 W



NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB GDDR6, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6, TGP 140 W NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 6 GB GDDR6, TGP 95 W



NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 GB GDDR6, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB GDDR6, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6, TGP 140 W NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12 GB GDDR6, TGP 175 W



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16 GB GDDR6, TGP 175 W NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6, TGP 140 W



NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12 GB GDDR6, TGP 175 W



NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16 GB GDDR6, TGP 175 W Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 5600 MHz (2x SO-DIMM) Do 32 GB DDR5 5600 MHz (2x SO-DIMM) Do 32 GB DDR5 6000 MHz (2x SO-DIMM) Do 32 GB DDR5 6000 MHz (2x SO-DIMM) Magazyn danych 2x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (2x 1 TB) Ekran 16" 2560 x 1600

16:10 IPS, 100% Adobe RGB, 240 Hz, 3 ms, 500 nitów, VRR, Dolby Vision HDR, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus / FreeSync Premium



16" 2560 x 1600

16:10 IPS, 100% sRGB, 300 nitów, 165 Hz, 3 ms, Dolby Vision HDR, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus / FreeSync Premium 16" 2560 x 1600

16:10 IPS, 100% Adobe RGB, 240 Hz, 3 ms, 500 nitów, VRR, Dolby Vision HDR, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus



16" 2560 x 1600

16:10 IPS, 100% sRGB, 300 nitów, 165 Hz, 3 ms, Dolby Vision HDR, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus 16" 2560 x 1600

16:10 IPS, 100% Adobe RGB, 240 Hz, 3 ms, 500 nitów, VRR, Dolby Vision HDR, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus / FreeSync Premium 16" 2560 x 1600

16:10 IPS, 100% Adobe RGB, 240 Hz, 3 ms, 500 nitów, VRR, Dolby Vision HDR, NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus Złącza 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD do 140 W)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

4x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD do 140 W)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

4x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD do 140 W)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

4x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4 (w wersji z RTX 4080 / RTX 4090, w wersji z RTX 4070 mamy USB 3.2 typu C Gen.2)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD do 140 W)

4x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet RJ-45 + WiFi 6E + Bluetooth 5.1 Kamera internetowa HD + IR Sensor

Full HD + IR Sensor Akumulator 80 Wh (ładowanie do 80% w ciągu 30 minut, do 100% w ciągu 60 minut) 99,9 Wh (ładowanie do 80% w ciągu 30 minut, do 100% w ciągu 60 minut) Waga 2,5 kg 2,8 kg Wymiary 363,4 x 260,4 x 26,75 mm 363,4 x 262,1 x 25,9 mm System Windows 11 Cena Od 1459,99 USD (kwiecień 2023) Od 1479,99 USD (kwiecień 2023) Od 2699 USD (kwiecień 2023) Od 1999,99 USD (kwiecień 2023)

Niżej w hierarchii mamy już laptopy Lenovo Legion Pro 5(i) 16, które również oferowane są z procesorami Intel Raptor Lake-HX oraz AMD Ryzen 7045HX, choć w przypadku wersji z AMD maksymalną konfiguracją CPU będzie 12-rdzeniowy i 24-wątkowy Ryzen 9 7845HX. Do dyspozycji oddano również następujące układy graficzne: GeForce RTX 3050 6 GB (95 W), GeForce RTX 4050 (140 W), GeForce RTX 4060 (140 W) oraz GeForce RTX 4070 (140 W). Tutaj do dyspozycji oddano do 32 GB RAM DDR5 5600 MHz jak również dwa sloty M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe. W sprzedaży pojawią się konfiguracje z kamerami HD jak i Full HD, w obu przypadkach z fizyczną przesłoną jak również obsługą Windows Hello. Wbudowane akumulatory zostały wyposażone w opcję szybkiego ładowania - 80% pojemności naładujemy raptem w 30 minut, z kolei do 100% w czasie 60 minut. Jeśli chodzi o system chłodzenia, to pełny thermal design dla Legionów Pro 5(i) 16 wynosi 200 W, a więc przy pełnym dociśnięciu GPU (140 W), dla procesorów również pozostaje przynajmniej 60 W. Tegoroczne urządzenia Lenovo Legion będą sprzedawane w pakiecie z 3 miesięcznym dostępem do abonamentu Xbox Game Pass Ultimate.



Lenovo Legion Pro 5i 16 (Intel, 2023)



Lenovo Legion Pro 7i 16 (Intel, 2023)



Lenovo Legion Pro 5 16 (AMD, 2023)



Lenovo Legion Pro 7 16 (AMD, 2023)

Źródło: PurePC